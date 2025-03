Castiglionese rimontata, un punto al Faralli

CASTIGLIONESE 1 VALENTINO MAZZOLA 1

CASTIGLIONESE: Balli, Giorgi, Cavallini, Gori, Menci (86’ Bergoglio), Cecci, Berneschi, Scichilone, Doka (80’ Falomi), Minocci, Viciani (75’ Evangelisti). All. Filippo Zacchei.

VALENTINO MAZZOLA: Fontanelli, Gucci, Vecchiarelli, Campatelli, Iacoponi, Bonechi, Rocchetti, Zanaj, Geraci, Taflaj, Borri. All. Marco Ghizzani.

ARBITRO: Marco Calabro di Reggio Emilia.

RETI: 37’ Berneschi, 75’ Campatelli.

CASTIGLION FIORENTINO - Il rientro al Faralli dopo 143 giorni porta in dote un punto alla Castiglionese. I viola non riescono a sfatare il tabù tre punti. La vittoria manca ormai dall’ultima giornata del girone di andata, per l’esattezza da dieci giornate.

Ad ogni modo il punto ottenuto contro la quarta forza del torneo non certo da buttare, anzi. Zacchei nella prima partita sul nuovo manto erboso ibrido ritrova Minocci dopo la squalifica ma deve rinunciare ancora a Menchetti.

La prima occasione degna di nota arriva al 19’ con il tiro di Geraci sul quale Balli fa buona guardia. I senesi sono più propositivi, la Castiglionese è guardinga, aspetta per colpire al momento giusto, come al 37’ quando Berneschi dal limite batte Fontanelli per il gol che vale il vantaggio dei padroni di casa. Gli ospiti sfiorano il pareggio pochi minuti dopo, se non fosse per un intervento decisivo di Balli. Al riposo il punteggio premia i ragazzi in maglia viola. Nella ripresa buona occasione per Cavallini, Fontanelli sventa. Al 75’ arriva il pari ospite. Campatelli sfrutta al meglio un calcio d’angolo con la difesa di casa nella circostanza troppo leggera nella marcatura. La Castiglionese vorrebbe festeggiare il rinnovato impianto sportivo con i tre punti e allora attacca a testa bassa rischiando però di prestare il fianco alle ripartenze degli ospiti. Dopo due minuti di recupero l’arbitro pone fine alle ostilità.

Zacchei trova un punto che muove la classifica contro una big e di fatto sono questi i segnali positivi in attesa di tornare ad un successo che manca ormai da troppo tempo. Domenica prossima trasferta in casa dell’Antella per provare a spezzare questo sortilegio.

Matteo Marzotti