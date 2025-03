Casumaro, punto d’oro a Bentivoglio. Il Masi esonera Lega, ora Cappellari

Dopo l’aggancio dei lagunari alla capolista Mesola nel match precedente, il turno non ha riservato grosse sorprese. Entrambe le battistrada hanno vinto, mezzo passo falso per il Bentivoglio, fermato a domicilio dal Casumaro, mentre il Valsetta Lagaro ha sfruttato il turno casalingo a spese del Corticella, riconquistando il secondo posto. A Pontelangorino il Mesola ha vinto come da pronostico contro l’Atletico Castenaso, una vittoria mai in discussione. "Il Castenaso non si è mai reso pericoloso – commenta infatti il direttore sportivo castellano Edoardo Biondi – potevamo vincere anche con un margine più vistoso". Torna sul ko con il Faro. "Gaggio Montano è un campo difficile, quel che conta è la reazione evidenziata sul Castenaso e la prova importante di Ferro, Cantelli e Neffati, nonostante quest’ultimo fosse debilitato dal ramadan". La Comacchiese cala il poker a spese del Trebbo. "La formazione bolognese è stata in partita fin quando non abbiamo sbloccato il risultato con Fegnani – dice Leonardo Ferri –, che ha finalizzato una bellissima azione corale. Rispetto al turno precedente la differenza è stata l’atteggiamento del Trebbo, che accetta il confronto del gioco e lascia qualche spazio in più".

Colpo di scena a Masi Torello: esonerato Mario Lega, l’allenatore che aveva raccolto i cocci della squadra stravolta e indebolita dalla retrocessione. Fatale la sconfitta casalinga per 4-0 con il Felsina diretta concorrente per la salvezza. Il Masi Voghiera è ultimo con 23 punti, la classifica è corta, sarebbe un’impresa. La società ha affidato la squadra all’allenatore della Juniores, Cristiano "Bubu" Cappellari. E’ un personaggio ben conosciuto nel mondo del calcio dilettantistico ferrarese, anche come sindacalista alla Berco.

"Dovevamo esonerare Lega un mese e mezzo fa – afferma il presidente Claudio Ferioli – siamo stanchi di assistere a prestazioni imbarazzanti". Pareggio senza palpiti a Porotto, nel derby in tono minore tra la X Martiri e la Centese: nessuno si è fatto male, un punto che serve a Manfredini e compagni per avvicinarsi alla salvezza e ai biancocelesti per restare in scia dei playoff. Ottimo punto per il Casumaro targato Sergio Rambaldi, dodicesimo risultato utile consecutivo. "E’ un punto d’oro – afferma capitan Francesco Benini – raccolto contro una grande come il Bentivoglio, che era in salute e in rimonta verso le posizioni di vertice. Noi eravamo rimaneggiati, senza Daniel e Cattozzo e altri a mezzo servizio". Bicchiere mezzo vuoto per il Consandolo, fermato a domicilio dal Faro. "Sono due punti persi – dice rammaricato il presidente Luigi Maggi – fino all’espulsione di Giberti eravamo in controllo, quest’episodio ha cambiato gli equilibri".

Franco Vanini