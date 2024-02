Cava Ronco, l’addio a mister Biserni. Il presidente: "Serviva una scossa"

"La squadra si era spenta mentalmente, serviva una scossa forte". Roberto Alpi, presidente del Cava Ronco, ha addotto queste ragioni a sostegno della decisione, ufficializzata nella giornata di mercoledì tramite uno stringatissimo comunicato, di sollevare dall’incarico il tecnico Roberto Biserni. "L’incapacità di reagire della squadra, che non rispondeva più alle sollecitazioni dell’allenatore, unitamente all’affievolimento dell’entusiasmo generale, che non possiamo permetterci essendo noi una squadra giovane, e alle marcate divergenze di vedute, in termini di progetti futuri, tra noi e Biserni hanno portato all’esonero".

Insomma, inutile trascinare un rapporto ormai logoro e sfilacciato, meglio "stringersi la mano e proseguire ognuno per la propria strada", spiega Alpi. Che precisa: "Probabilmente il mister non si aspettava questa decisione, tuttavia ci siamo lasciati in buoni rapporti dopo un colloquio protrattosi per un’ora e 45 minuti". E la squadra? "Ha accolto la notizia con un po’ di stupore, ma nemmeno troppo".

Secondo la liturgia pallonara "gli esoneri dovrebbero essere comunicati nelle giornate di lunedì o martedì, non il mercoledì…". Segno evidente che quella del Cava Ronco non è stata una decisione di pancia, bensì "sofferta e ben ponderata. Prima di cambiare allenatore, sono solito effettuare valutazioni approfondite", sottolinea il presidente. Che poi sgombra il campo dagli equivoci e scandisce: "Sull’esonero di Biserni non hanno inciso in alcun modo i risultati – sebbene i biancorossi siano reduci da tre ko negli ultimi quattro turni, infatti, navigano tuttora in acque tranquillissime (ottavo posto, a -8 dai playoff e +9 sui playout) –. Oltre all’evidente involuzione della squadra, ribadisco, a venir meno è stata la condivisione dei programmi futuri".

Nel mentre, la truppa biancorossa, agli ordini della triade composta da Daniele Mordini (vice allenatore), Michele Benvenuti (collaboratore tecnico) ed Enrico Saporetti (preparatore atletico), prosegue la marcia di avvicinamento alla trasferta di domani in quel di Massa Lombarda, dove sulla panchina biancorossa non ci sarà il successore di Biserni. Il club di via Sillaro, infatti, ha aperto il casting (ristrettissimo) dei candidati, ma non ha fretta perché non intende sbagliare profilo. Di certo il nuovo trainer non sarà un ‘traghettatore’: "Non cerchiamo qualcuno che ci accompagni al termine della stagione – chiosa il presidente Alpi –, vogliamo un tecnico su cui puntare anche in proiezione futura".