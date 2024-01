Cavezzo sconfitto 4-2 dal Baiso, due autoreti mettono in salita la gara

cavezzo

2

baiso

4

CAVEZZO: Valentini, Malavasi S. (6’ Kolaveri), Malavasi N. (88’ Muracchini), Saracino, Savino, Boschini (85’ Ndaye), Hoxha, Gasparini (90’ Casari), Malavasi M., Diegoli, Pressato (82’ Storchi). A disp. Schena, Masiello, Giliberti, Pacella. All. Rambaldi

BAISO: Brevini, Bonini, Benassi, Viviroli, Minutolo, Abbati, Silip (75’ Vacondio), Ghirelli (65’ Charaa), Cataldo (91’ Abati), Caputo (75’ Bonicelli), Barozzi. A disp. Nutricato, Antonelli, Silvestri. All. Lodi Rizzini

Arbitro: Ballardini di Faenza

Reti: 25’ aut. Malavasi S., 30’ aut. Saracino, 47’ Boschini, 49 Ghirelli, 65’ Savino, 100’ Barozzi

Due autoreti mettono in salita la gara del Cavezzo, trafitto dal Baiso. Al 25’ cross di Caputo e Sebastiano Malavasi con un tocco di schiena spiazza Valentini. Al 30’ altro cross di Caputo, interviene Saracino in modo scomposto per la seconda autorete. Al 47’ Diegoli dribbla due uomini, palla a Boschini che accorcia. Ma al 49’ da fuori Ghirelli spara a fil di palo il 3-1. Al 65’ Savino con un gran tiro a giro segna all’incrocio dei pali un eurogol. Il Cavezzo assedia e al 10’ di recupero Barozzi fa 4-2 in contropiede.