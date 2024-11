Cazzadore nel recupero salva il Sant’Agostino

Sampierana

2

S. Agostino

2

SAMPIERANA: Foiera, Quercioli, Ponticelli, Conficoni (20’ st Quaranta), Narducci, Pungelli, Sylla, Petrini, Chiarini (35’ st Lanzi), Pippi (35’ st Braccini D.), Braccini S. (47’ st Facciani).

A disposizione: De Gori, Castagnoli, Batani. All.: Barontini.

S. AGOSTINO: Costantino, Anostini, Roda, Lupusor, Di Bari, Fiorini, Frignani (25’ st Rizzo), Iazzetta, Cazzadore, Vanzini, Sarti (30’ st Pellielo).

A disposizione: Piazzi, Ceneri, Skabar, Maietti, Pinca, Franchi, Gjoni. All. Ricci

Arbitro: Manassero di Piacenza.

Reti: 31’ pt Chiarini (Sa), 5’ st Vanzini (S.), 24’ st Braccini S. (Sa), 50’ st Cazzadore (S.).

Note: ammoniti: Narducci (Sa), Braccini S. (Sa), Frignani (S.), Iazzetta (S.), Cazzadore (S.).

TERMINA 2-2 tra Sampierana e Sant’Agostino, con i ramarri, guidati da mister Ricci, che agguantano il pari in pieno recupero.

Sampierana avanti al 31’ pt, da corner derivante da una doppia grande occasione per i locali con Pippi e Chiarini, ed è proprio quest’ultimo a rifarsi di testa e ad infilare Costantino. Al 5’ st il pareggio, botta di Cazzadore respinta con fatica da Foiera, ribattuta vincente di Vanzini.

Al 24’ st il nuovo vantaggio della Sampierana, azione personale di Pippi sulla sinistra, assist per l’accorrente Simone Braccini che realizza il 2-1. Al 50’ st il pareggio dei ramarri, cross in area di Iazzetta per Cazzadore che, da ottima posizione, batte Foiera.