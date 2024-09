C’è anche la Coppa, dalla Prima alla Terza. Medolla-Mirandolese clou. Quanti scontri diretti

Seconda domenica in campo per le coppe di Prima, Seconda e Terza categoria (16,30), in vista del via del campionato di domenica 15. Coppa Prima. Si giocano i 32esimi di finale (gara secca, rigori in caso di parità): V. Correggio-San Damaso (17,30 a Novellara), Solierese-Atletico Spm, Lama-Polinago, Medolla-Mirandolese (foto, Boccher e Vanga), Nonantola-Valsa Savignano. Coppa Seconda. Nel tabellone di Modena si gioca il primo turno (gara secca, rigori in caso di parità): Solarese-Sanmartinese, Virtus Cibeno-Carpine (a Fossoli), Rivara-San Paolo, Ubersetto-Zocca, Consolata-Eagles V. Ancora, Junior Finale-Modenese, Fonda Pavullese-Levizzano, Piumazzo-Real Maranello. A Bologna si gioca il 1° turno (gara secca, rigori in caso di parità) Crevalcore-Appennino.

Coppa Terza. Ritorno dei 16esimi del 1° turno (i gol in trasferta non valgono doppio, in caso di parità subito rigori): Union 81-Castelfranco (and. 3-4), San Francesco-Magreta (2-1), A. Solignano-Terre di Castelnuovo (0-1), Serramazzoni-Prignanese (3-3), Madonna S.-Montefiorino (4-2), La Veloce-Bortolotti (6-2), Cimone-Academy (1-2, a Fanano), Fides-Audax (0-5), Real Montale-Sanfa (3-2), Baracca-V. Possidiese (0-4), Roveretana-Concordia (1-1), Novese-Gualtierese (4-0), Monari-4Ville (2-1), Cortilese-Fosdondo (4-1), Sozzigalli-Rinascita (0-3), Cognentese-Gaggio (1-2). A Bologna si gioca il primo turno (gara secca, rigori in caso di parità) Manzolino-Bazzanese.