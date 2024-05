C’è da sciogliere il nodo dello stadio. Oggi incontro tra Comune e Siena Fc

E’ in programma quest’oggi a Palazzo pubblico un incontro tra l’amministrazione comunale e il Siena Fc, al quale dovrebbe prendere parte anche il presidente bianconero Simone Giacomini. Argomento principe della riunione, verosimilmente, la questione Artemio Franchi-Massimo Bertoni: con l’iscrizione alla prossima Serie D che incombe (la domanda da presentare dovrà contenere il nullaosta del proprietario dell’impianto in cui la squadra giocherà e anche quello inerente la struttura utilizzata dalla formazione Juniores), dovrà essere decisa la modalità di assegnazione degli impianti. Lo stadio Franchi, dopo la lunga battaglia legale tra Comune e Acr Siena, spostatasi adesso in sede civile, ha riaperto i battenti il mese scorso, un anno esatto dopo l’ultima volta, per permettere alla squadra di Magrini di giocare la sua ultima partita interna tra le mura di casa e festeggiare la promozione centrata sul campo (di Badesse). Il vecchio Rastrello, però, è usurato dall’incuria e necessita di interventi urgenti perché possa essere utilizzato già il prossimo campionato. Lavori di sistemazione che l’amministrazione comunale si è detta pronta a realizzare: nonostante l’introduzione del nuovo giudizio, infatti, così la nota di Palazzo pubblico, "non è prevista alcuna sospensiva" che possa bloccare l’iter. Un tema, quello delle infrastrutture, molto caro quindi ai tifosi che attendono di sapere gli esiti dell’incontro di oggi.