C’è gioia dopo tre mesi. Tuttocuoio, doppio Boiga. E i playout sono più lontani

TUTTOCUOIO

2

UNITED RICCIONE

0

TUTTOCUOIO: Carcani; Renda, Moretti, Carcani, Lorenzini; Del Rosso, Fino, Russo, Chiti; Centonze (28’ st Di Natale), Boiga. A disp.: Dainelli, Fiscella, Forte, Haka, Severi, Massaro. All.: Firicano.

UNITED RICCIONE: Andreoli, Locanto, Viotti (35’ st Kociaj), Fontana, Bartoli, Egharevba, Pollini, Greco (17’ st Paoloni), Marrone, Monaco (23’ st Caputo), Messina (41’ st Vacca). All.: Borioni.

Arbitro: Meta di Vicenza.

Reti: 5’ e 23’ pt Boiga.

PONTE A EGOLA - Il Tuttocuoio supera 2-0 il Riccione e torna a vincere in casa dopo quasi tre mesi portando a 8 punti il vantaggio sulla sestultima posizione, quella che delimita la zona play out. E’ stata una vittoria meritata quella ottenuta dagli uomini della presidente Coia, nonostante una squadra ancora in piena emergenza per le numerose assenze. A trascinare i neroverdi al successo ci ha così pensato il duo Russo-Boiga, con quest’ultimo unico attaccante puro a disposizione di Firicano, e alla fine risultato uomo-partita grazie ad una doppietta. Ai padroni di casa in verità è bastata la metà iniziale della gara per mettere in ghiaccio i tre punti. Dopo 5’ Russo ha inventato un gran lancio a tagliare il campo per Boiga, l’ex Grosseto si è portato il pallone sul sinistro per segnare il primo gol con la maglia pontaegolese. I locali hanno insistito e nel cuore della frazione hanno trovato il raddoppio con una gran punizione dello stesso Boiga, con la palla che si è infilata nell’angolo. Prima della fine del tempo Centonze ha sfiorato il tris, mentre nella ripresa dopo un palo di Bardini (9’) il Tuttocuoio ha gestito la gara che ha visto il ritorno in campo di Di Natale dopo tre mesi di assenza per infortunio. Domenica il campionato si ferma per la Viareggio Cup. Risultati 27a giornata girone D: Ravenna-Zenith Prato 3-2, Fiorenzuola-Vis Modena 0-2, Lentigione-Tau 1-0, Pistoiese-Imolese 1-0, Prato-Forlì 0-4, Sasso Marconi-San Marino 3-2, Progresso-Corticella 4-0, Tuttocuoio-Riccione 2-0, Sammaurese-Piacenza 0-0. Classifica: Forlì 66 punti, Ravenna 64, Tau 53, Pistoiese 52, Lentigione 48, Vis Modena e Imolese 38, Tuttocuoio 37, Prato 35, Piacenza e Progresso 33, Sasso Marconi 31, Zenith Prato e Corticella 29, San Marino 26, Riccione 22, Sammaurese 21, Fiorenzuola 16.

s.l.