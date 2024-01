C’è il Grosseto al Buitoni. Bonura lancia il Sansepolcro

di Claudio Roselli

Anno nuovo e schema tattico nuovo per il , che inaugura il 2024 con la sfida di cartello fra le mura amiche del Buitoni contro il Grosseto del tecnico Vitaliano Bonuccelli. Le festività hanno portato consiglio a mister Marco Bonura, che dal 4-3-3 passa al 3-5-2 in una domenica, la prima di ritorno del campionato di serie D, nella quale recupera Del Siena ma deve rinunciare di nuovo a Gorini: dopo la squalifica, ci ha pensato la febbre a tener fuori l’esperto centrocampista. Qualche problema fisico anche per Orlandi, mentre l’ultimo arrivato, Musa Leigh, non è ancora disponibile e nemmeno figura nell’elenco dei convocati. Ciononostante, però, gli effettivi sui quali puntare ci sono per poter tenere testa a un’avversaria più quotata, che nel turno prenatalizio ha perso l’occasione di avvicinarsi sensibilmente alla vetta, facendosi imporre il pari interno dal Montevarchi nella stessa circostanza in cui anche Pianese e Seravezza Pozzi avevano rallentato la marcia.

Non ci sarà fra i maremmani il centrocampista Bensaja, messo dietro la lavagna dal giudice sportivo, ma attenzione pur sempre ai vari Romairone, Riccobono e soprattutto a bomber Marzierli, autore di una doppietta nel secco 4-0 dello "Zecchini" maturato lo scorso 10 settembre. Rispetto a quello di quattro mesi fa, è un rigenerato e diverso, oltre che nell’impostazione tattica; saranno Borgo, Della Spoletina e Fremura a comporre il trio arretrato a protezione di Patata, per cui il rientrante Mariucci diventa la pedina aggiunta sull’out di destra della zona centrale del campo e Piermarini (che aveva segnato e ben figurato contro il San Donato Tavarnelle) andrà a coprire la fascia sinistra, con Fracassini uomo d’ordine e la coppia Brizzi-D’Angelo a supporto.

In avanti, Essoussi non sarà in formazione dal primo minuto, per cui spazio a Pasquali assieme a Ferri Marini. Come si può notare, quindi, anche dalla panchina vi sono alternative di un certo peso, qualora vi fosse bisogno, per ricominciare nel migliore dei modi la marcia verso quell’obiettivo salvezza che a un certo punto era diventato una chimera o quasi.

COSÌ IN CAMPO (ORE 14,30)

(3-5-2): Patata; Borgo, Della Spoletina, Fremura; Mariucci, D’Angelo, Fracassini, Brizzi, Piermarini; Ferri Marini, Pasquali. All. Marco Bonura.

GROSSETO (3-4-1-2): Raffaelli; Cretella, Schiaroli, Sabelli, Marzierli, Riccobono, Aprili, Romairone, Rinaldini, Arcuri, Grasso. All. Vitaliano Bonuccelli.

Arbitro: Sciolti di Lecce.