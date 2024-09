C’è lo spauracchio Cesarini per il Seravezza. Oggi a Sarzana il recupero a porte chiuse

Il debutto in campionato del Seravezza Pozzi sarà oggi dopo che domenica la partita della 1ª giornata del girone E di Serie D 2024/2025 a Sarzana contro la Fezzanese era saltata per allerta meteo. Le due società già sabato si erano messe d’accordo per posticipare il match di tre giorni così da giocarlo comunque già in settimana e arrivare “senza asterischi“ in classifica alla 2ª giornata (che per i versiliesi fra l’altro sarà subito di fuoco con il Grosseto del rivale direttore Filippo Vetrini che arriverà al “Buon Riposo“ domenica 15 settembre forte del 3-0 sull’Orvietana nella prima giornata).

Oggi alle ore 16 al “Luperi“ di Sarzana il match Fezzanese-Seravezza verrà giocato a porte chiuse, come lo sarebbe stato se si fosse giocato domenica, poiché le tribune dell’impianto ligure sono al momento "inagibili". La terna arbitrale sarà la stessa che era stata designata per domenica: quindi con il direttore di gara Andrea Paccagnella della sezione di Bologna e con gli assistenti di linea Jonas Blondon Nkenkeu Teulem di Parma e Alessandro Dri di Reggio Emilia.

La novità sarà invece all’interno del gruppo squadra della Fezzanese dato che lunedì sera è stato ufficializzato il grande colpo di mercato portando in maglia verde l’attaccante Alessandro Cesarini, fuori categoria per la D ed ex fra le altre del Livorno (dove nella passata stagione realizzò 8 gol e 2 assist nelle sue 17 presenze tra campionato e Coppa Italia prima del grave infortunio) e pure dell’Esperia Viareggio ai tempi della Serie C. Cesarini vanta nel suo personale palmares quasi 400 presenze e più di 100 gol in C. Ha militato anche nello Spezia e poi Sorrento, Prato, Savona, Pavia, Reggiana, Siena, Pistoiese e Piacenza. Magari non sarà ancora al top della condizione ma sarà di certo un pericolo in più da tener d’occhio per la difesa del Seravezza. Potrebbe già partire titolare davanti in coppia con Geraci (ex Camaiore come D’Alessandro).

In casa Seravezza invece ci sono problemi in difesa dove mancano contemporaneamente l’infortunato Marinari (lungodegente al pari di Delorie) e gli squalificati Mosti, Coly ed il 2004 Accorsini. I dubbi del tecnico Lucio Brando sono fra i 2005 Casani e Bartolini (in base a questo il 2004 Salerno gioca o nei tre dietro o in fascia sinistra) e poi davanti tra il 2005 Bocci e Lepri.

Probabile formazione (3-4-1-2): Lagomarsini; Salerno (2004), Sanzone, Paolieri (2006); Bedini, Menghi, Greco, Bartolini (2005); Bellini; Lepri, Benedetti. All. Brando.