Cecchi non basta: Zenith ko col Fiorenzuola

CALCIO SERIE D

Si interrompe sul campo del Fiorenzuola la mini-striscia positiva della Zenith Prato. I piacentini si impongono per 2-1 al termine di una partita maschia, raggiungendo proprio i pratesi a quota 8 punti, a ridosso della zona play out del girone D di serie D. Primo tempo avaro di emozioni. Le due squadre si affrontano a viso aperto, con grande carattere e con grande grinta. Scontri accesi un po’ in ogni zona del campo, su un terreno non certo perfetto, che con il passare dei minuti diventa sempre più pesante e rende difficili le trame di gioco. Ne viene fuori una prima frazione di gara con pochissime emozioni. Da segnalare al 13’ una spizzicata di Mertiri per Vezzi che si libera al tiro, ma conclude centralmente. Al 22’ ancora Vezzi, stavolta su assist di Rosi, cerca la porta e trova le braccia del portiere di casa Gilli, sempre attento in copertura. La risposta del Fiorenzuola sta in un tentativo al 27’ di Gozzerini che dal dischetto del rigore calcia altissimo sprecando malamente il possibile vantaggio locale. Al 41’ Bran, quasi involontariamente, si rende pericoloso con un tiro-cross che si stampa sul palo esterno e finisce sul fondo, per fortuna della formazione ospite. La prima frazione di gara si chiude quindi a reti inviolate, col risultato inchiodato sullo 0-0.

Nella ripresa i padroni di casa sbloccano subito la partita con il tocco ravvicinato di Gozzerini, che supera Brunelli con un morbido pallonetto e porta in vantaggio i suoi sfruttando un retropassaggio sciagurato di Gemignani. Una doccia fredda per la formazione allenata da Settesoldi, che prova a riorganizzarsi e a reagire, non avendo affatto demeritato nella prima frazione di gara. Al 65’ Vezzi ci prova direttamente su calcio di punizione, ma il suo mancino sorvola di poco l’incrocio dei pali e si perde sul fondo. Un minuto dopo Ronchi di testa sugli sviluppi di un corner non inquadra il bersaglio per pochi centimetri, graziando la formazione pratese. All’86’, però, il Fiorenzuola trova il raddoppio: Tempestini perde palla nel tentativo di proteggerla dal pressing avversario, Gozzarini crossa per Oboe, che trova la zampata capace di chiudere anzitempo il match. All’88’ Trovade trova la traversa con una grandissima conclusione da fuori e poi Merckaj fallisce incredibilmente il tap-in del possibile 3-0 in favore del Fiorenzuola.

Al 92’ la Zenith Prato trova il gol che accorcia le distanze, direttamente grazie ad un calcio di punizione laterale di Cecchi (forse sfiorato da Ronchi), che riaccende i minuti di recupero finali. Non basta, però, ai bluamaranto pratesi per riuscire a portare a casa almeno un punto dalla trasferta sul campo del Fiorenzuola, che chiude bene ogni varco fino al triplice fischio e trova un successo importante per iniziare a risalire in classifica. Mercoledì per la Zenith sarà quindi ancora più importante riuscire a far punti nel match contro il Corticella, diretto avversario per evitare problemi in ottica salvezza.

