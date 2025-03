Ceciarini regala i tre punti alla Pontremolese. La San Marco Avenza blocca la Larcianese

pietrasanta

0

Pontremolese

1

PIETRASANTA: Baldini, Laurini, Terigi (60’ Bonini), Da Prato, Bartoli, Ceciarini (54’Moriconi), Szabo, Aquilante (70’ Falorni), Remedi, Mattiello, Della Pina. All. Della Bona.

LUNIGIANA PONTREMOLESE: Cacchioli, Franzoni, Vannucci, Scaldarella, Filippi, Cucurnia, Miceli (77’ Aliboni), Grasselli, Mengali, Gazzoli, Ceciarini (70’ Mancini). All. Verdi.

Arbitro: Carnevali di Prato.

Rete: 31’ Ceciarini.

Note: spettatori 150 circa. Ammoniti: Scaldarella, Miceli, Bartoli.

PIETRASANTA – La Pontremolese offre una bella prestazione vincendo 1-0 sul campo del Pietrasanta contro una diretta rivale nella lotta playoff. La formazione di Verdi ha dimostrato di essere al momento la squadra più in forma: nonostante la pesante penalizzazione di 10 punti in classifica, i lunigianesi sono risaliti al terzo posto. Soprattutto in mediana grazie all’ottima prestazione di Franzoni la Pontremolese ha costruito la propria vittoriare, la capacità e la voglia di soffrire nei momenti di difficoltà di tutta la squadra ha fatto il resto. La partita è bella e vibrante sin dalle prime battute le due squadre cercano di vincere. L’equilibrio si rompe al 31’ quando Ceciarini ha un pertugio libero e da posizione defilata trova il destro che vale il vantaggio. E’ una brutta botta per il Pietrasanta che però nella ripresa rientra con maggiore convinzione. Al 53’ Remedi non trova il tempo per battere a rete. E’ il momento migliore del Pietrasanta, ma la spinta scema e la Pontremolese potrebbe colpire in contropiede in almeno un paio di occasioni.

Andrea Bazzichi