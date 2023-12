Cena degli auguri ai Fedelissimi. Brindisi e grande entusiasmo dei tifosi. Mulinacci: "Un 2023 in ‘scurochiaro’»

Brindisi, cori, entusiasmo: tantissimi tifosi si sono ritrovati venerdì sera nella sede dei Fedelissimi, insieme a mister Magrini e al suo staff, per festeggiare il Natale. Nell’occasione è stata anche confermata la presidenza del Club di Lorenzo Mulinacci. Nelle sue parole speranza e ottimismo. "Il 2023 è stato un anno in ‘scurochiaro’ – ha affermato –, con una prima parte terrificante. Poi c’è stata la rinascita sportiva: è vero, siamo in Eccellenza, ma vincere è sempre difficile. Alla società e alla squadra non si può che fare i complimenti. Speriamo che il 2024 ci porti il ritorno allo stadio, per festeggiare lì il ritorno in Serie D". "Sono onorato di poter rappresentare la città di Siena – ha detto Magrini –. Anche se vincere l’Eccellenza non è proprio il top, spero di potervi dare tante soddisfazioni in futuro". "Vedere i senesi, e io mi sento tale, felici è la cosa più bella" ha aggiunto Gill Voria. A inviare i propri auguri anche l’ex segretario Stefano Osti.