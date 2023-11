Cenaia. Macelloni si dimette. Scatta il casting

Sarà una lunga giornata di incontri e colloqui quella di oggi per i dirigenti arancioverdi chiamati a chiudere il più in fretta possibile la questione guida tecnica e affidare alla squadra il nuovo allenatore, magari già per l’allenamento di stasera. Nella serata di lunedì scorso sono arrivate infatti le dimissioni di mister Massimo Macelloni e del suo vice Guglielmo Urso. Ieri sera il primo allenamento della settimana è stato condotto dal preparatore atletico Dario Degli Esposti mentre il patron Baroncini, con il ds Bruno Betti e il nuovo collaboratore tecnico Matteo Caciagli, erano impegnati a selezionare il nuovo allenatore. Sono tre o quattro i nomi in lizza. Si cerca una figura che abbia esperienza, carisma e che riesca a sposare la causa Cenaia, squadra neopromossa e al suo primo, storico, campionato di Serie D e che in queste prime 13 giornate ha racimolato solo 5 punti che valgono l’ultimo posto della classifica.

A portare Macelloni alla decisione di fare un passo indietro l’atteggiamento della squadra soprattutto nel secondo tempo della gara di domenica scorsa in casa contro lo Sporting Trestina. Dopo un primo tempo molto equilibrato e il gol subito subito prima dell’intervallo, gli undici arancioverdi sono rientrati in campo spenti, subendo altre 4 reti. Quindi la scelta di Macelloni lasciare, dopo 5 anni nella sua Cenaia. "Ringraziamo enormemente Massimo per quanto fatto in questi anni indimenticabili con serietà, dedizione, passione, senso di attaccamento ed enormi capacità tecniche e, soprattutto, umane. Ora ci rialzeremo tutti insieme come abbiamo sempre fatto".

l.b.