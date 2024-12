Cenaia - Ponte Buggianese. La squadra di Sena gioca bene ma non trova il gol. Rammarico per i due punti lasciati per strada

CENAIA 1969

0

PONTE BUGGIANESE

0

CENAIA: Baglini, Rossi, Di Bella (14’ st Goretti), Remorini, Signorini, Puleo, Papini, Canessa, Ferretti, Apolloni (23’ st Pecchia). All. Sena.

PONTE BUGGIANESE: Rizzato, Martinelli, Lucaccini, Palmese, Chelini, Kapidani, Sali, Birindelli, Fantini, Provinzano (25’ st Sgherri), Gargani (30’ st Aiazzi). All. Vettori.

Arbitro: Magherini di Prato.

CENAIA – La squadra verde arancione è costretta al pareggio da una Ponte Buggianese scesa in campo con il chiaro obiettivo di portare via da Cenaia un risultato positivo. Purtroppo in partite come questa, contro una squadra che a lungo ha puntato solo a difendersi con quasi tutto l’organico, andare in gol non è per niente facile. Rimane ancora più difficile se, come è capitato oggi, ti viene a mancare quel giocatore, in questo caso Neri fermo per una costola fratturata, che di solito è colui che riesce a trovare il guizzo vincente per sbloccare il risultato. Questo è capitato al Cenaia anche se occorre dire la squadra di Sena ha condotto a lungo il gioco, ha fatto possesso palla e creato quelle tre-quattro occasioni da gol che però non è riuscita a concretizzare. A fine partita il rammarico per i locali per due punti lasciati per strada era molto sentito.

Il Cenaia parte bene in avvio, gioca un buon primo tempo. All’8’ Ferretti ha un’ottima occasione per andare a segno ma il portiere ospite Rizzato riesce a chiudere lo specchio della sua porta e a sventare il pericolo. Nella ripresa il gioco si fa più equilibrato con la compagne ospite che cerca di portarsi in avanti con rapide ripartenze. Al 26’ nuova occasione per il Cenaia con Papini che va via sulla fascia, si presenta in area ospite, ma quando cerca di concludere colpisce male la palla che finisce largamente a fondo campo. Altra occasione al 32’ per Ferretti che non riesce a risolvere una mischia in area di rigore. Ultima occasione da gol per Rossi che, a seguito di un calcio d’angolo, svetta bene su tutti colpisce la palla di testa ma la conclusione è troppo angolata e si perde sul fondo.

Pietro Mattonai