Cenaia, riscatto e gioia

CENAIA 1969

2

SPORTING CECINA

1

CENAIA: Baglini, Rossi, Di Bella (45’st Degli Esposti), Marcon (47’st Puccini), Signorini, Puleo, Papini, Quilici, Andreotti, Apolloni, Pecchia (40’pt Ferretti). All. Sena.

SPORTING CECINA: Cappellini, Fiorentini, Fiorini, Giovannucci (28’st Di Tanto), Startari,Lorenzini, Brizzi, Diagne, Skerma, Rovini, Olivotto (15’st Giannini). All.Miano Ferretti(21’st Pecchia). All.Sena.

Arbitro: Cavalleri di Treviglio.

Marcatore: al 40’pt Di Bella, 47’pt Startari, 14’st Andreotti.

Note: Espulso al 44’st Quilici per rosso diretto.

CENAIA – La squadra verde arancione incassa i primi tre punti del campionato al termine di una partita che ha visto lo Sporting Cecina mettere a dura in più di un’occasione la difesa dei locali.

La grande voglia di riscatto del Cenaia, dopo la immeritata sconfitta di domenica scorsa, si è scontrata con la gioventù e la velocità della compagine tirrenica che per quasi tutto il primo ha dettato il gioco e creato occasioni da gol.

C’è voluta tutta la bravura del giovane portiere locale Baglini per negare il gol agli ospiti. Al 40’ però il Cenaia fa valere la sua esperienza e, a seguito di un calcio d’angolo, sul più classico degli schemi va in gol con Di Bella. Gli ospiti non demordono e proprio nel finale di tempo, al 47’, pareggiano il conto a seguito di un’azione insistita risolta in gol con un tocco di tacco di Startari. Nella ripresa le cose sono un po’ cambiate con il mister Sena che ha sistemato la squadra, difesa a quattro, anche se purtroppo per i locali hanno pesato due seri infortuni che hanno condizionato le scelte. Già nel finale di tempo era già uscito Pecchia a cui si è aggiunto quello di Marcon.

Ma il Cenaia in questo momento, oltre alla bravura del giovane portiere, può contare selle capacità di Andreotti di poter andare in gol. Al 14’ cross dalla fascia e Andreotti, in spaccata, anticipa il difensore ospite e, da uomo gol, supera il portiere Cappellini. Terzo gol in due partite per la punta verde arancione ma questo è pesantissimo perchè regala al Cenaia una vittoria molto importante. Tre punti pesanti per la squadra di mister Sena che esce vittoriosa ma con le ossa rotte in quanto purtroppo dovrà fare i conti con alcuni infortuni pesanti e con la squalifica di Quilici.

Pietro Mattonai