Centese, al ’Bulgarelli’ è il giorno della festa. Tutto pronto per il ritorno in Promozione

E’ una giornata attesa da anni, quella che si appresta a vivere oggi tutto l’ambiente della Centese, a cui basta un solo punto per festeggiare il salto di categoria in Promozione. Dopo aver dominato il campionato sin dalla prima giornata, gli uomini di ‘Briegel’ Govoni hanno apparecchiato la festa davanti al pubblico amico del ‘Bulgarelli’: contro il Fly Sant’Antonio, infatti, basterà un pareggio per centrare matematicamente l’attesissimo salto di categoria. A quattro turni dalla fine, sono dodici le lunghezze di vantaggio sulla X Martiri, che nelle ultime giornate ha rallentato vistosamente il passo: tutta Cento aspetta solo il momento di stappare lo champagne.

Dietro, è la stessa X Martiri a doversi guardare le spalle dal Ravarino: la sfida contro i modenesi rappresenta per la truppa di Bolognesi quasi uno spareggio per la seconda piazza, considerate le sole tre lunghezze che separano le due squadre. Ultime chance playoff per Galeazza e Pontelagoscuro: gli arancio-neri dei tanti ferraresi in campo ospiteranno la pericolante Argentana, mentre i biancazzurri di mister Fantuzzi se la vedranno con il Persiceto, appaiato in classifica al ‘Ponte’ a quota 38. Incrocio interessante, a Bondeno, tra i padroni di casa e il Gallo: gli amaranto si trovano quattro punti sopra la zona playout, mentre il Bondeno è penultimo e alla ricerca di punti salvezza per rilanciarsi in classifica. Rilancio che ha visto protagonista nelle ultime due giornate il Copparo 2015, attualmente salvo in anticipo e con l’opportunità di allungare il filotto positivo oggi contro il Real Salabolognese. A Nonantola è sfida salvezza per il Santa Maria Codifiume, reduce da un periodo negativo e invischiato in piena zona calda, mentre a Molinella il Balça Poggese si gioca le ultime flebili speranze di agganciare il treno playout.

