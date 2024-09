Centese fa suo il match in rimonta: e domenica si replica

centese

CENTESE: Alberghini, Garetto, Minelli, Perelli (35’st Parola), Quaquarelli, Kourouma, Bonvicini, Frentoaei (13’st Fabbri), Pirreca, Costantini (17’st Sanci), Bonacorsi. A disp. Grandi, D’Aniello, Grigyiel.

All. Di Ruocco.

CASUMARO: Saccenti, Testoni, Sarto, D’Elia, Benini, Farina, Govoni, Daniel, Chinappi, Barbieri, Catozzo. A disp. Pancaldi, Pansini, Bellodi, Zago, Grassilli, Ginesi, Finardi, Cresta, Vinci. All. Nardiello.

Arbitro: Michele Franceschi di Ferrara. Marcatori: 20’pt Govoni, 47’pt Costantini, 20’st Fabbri.

Note: ammoniti Barbieri, Govoni.

Comincia la stagione con il piede giusto la Centese: al ritorno in Promozione dopo due anni di purgatorio nella categoria inferiore vince il derby con i "cugini" del Casumaro. Al G&G Stadium, davanti a oltre 300 spettatori, la Centese ha esordito nel primo turno di Coppa con una gara intensa contro i rossoblù. Nel primo tempo si è giocato sul filo dell’equilibrio, chiuso sull’1-1. Il Casumaro è andato in vantaggio con un gol di Govoni, uno dei volti nuovi della squadra ospite, abile a sfruttare un errato disimpegno difensivo, ma la Centese ha pareggiato sul finire della prima frazione di gioco grazie a Costantini (nella foto). Nel secondo tempo Di Ruocco ha dato spazio ai giovani, tra cui il 2007 Fabbri e il 2006 Parola. Proprio il giovanissimo Fabbri ha segnato il gol del vantaggio per la Centese, finalizzando un assist di Federico Bonacorsi, che è stato di gran lunga il migliore in campo. Nel secondo tempo da registrare anche un palo del Casumaro, sempre ad opera di Govoni. Sul finale diverse occasioni di marca biancoceleste, con Sanci che è andato vicinissimo al gol con una conclusione a tu per tu con il portiere. La Centese conquista i primi tre punti della fase a gironi. Il prossimo appuntamento per i biancocelesti sarà domenica prossima, sempre al "Bulgarelli", con la replica della partita contro il Casumaro, nella prima giornata di campionato.

"E’ stato un derby avvincente – è il commento soddisfatto del presidente della Centese, Alberto Fava – giocato a viso aperto. La Centese ha meritato l’intera posta, risultato legittimato da quanto fatto vedere soprattutto nel secondo tempo. Il primo tempo invece è stato equilibrato. La mia squadra è stata brava a reagire dopo il gol di Govoni e ribaltare il risultato nella ripresa. Mi piace segnalare il gol partita, messo a segno di un prodotto del nostro vivaio, Edoardo Fabbri, un ragazzo promettente del 2007. Complimenti al Casumaro, che si è mostrato un avversario tosto. Avrà la possibilità di rifarsi domenica prossima, nella prima di campionato: noi siamo pronti".

Franco Vanini