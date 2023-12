Cento anni di storia di calcio nella città di Leopardi. Presentato il libro a casa del capitano Sbaffo

Ieri al Bar Giorgio di Porto Recanati, nuova tappa della presentazione del libro del Centenario della società alla presenza, tra gli altri, del capitano giallorosso Alessandro Sbaffo, dello storico allenatore Nicola Gaetini, del "veterano" Tabacchetti e di Solazzi. Con loro gli autori del volume Angela Latini e Francesco Fiordomo, assieme allo speaker Nicola Pigini ed al vicepresidente Angelo Camilletti. Si rafforza dunque lo storico legame calcistico tra le due città, in passato rivali nelle "minors" ma con un continuo e proficuo scambio di giocatori. D’altronde la "territorialità" non può non costituire un punto di forza ed è quasi una necessità.