Cerretese, altra frenata. Solo pari con il Viaccia. Rozzi risponde a Fedi

real cerretese

viaccia

REAL CERRETESE: Battini, Pagliai (86’ Tolaini), Grasseschi (82’ Tramacere Falco), Meucci, Lamberti, Mordaga, Cerboni, Fioravanti, Melani (65’ Cerboni), Bouhafa, Menconi. All. Petroni.

VIACCIA: Biancalani, Melani, Piampiani, Sforzi, Carlesi, Ferroni, Wahabi, Michelozzi (73’ Batacchi), Tomberli, Servillo (85’ Medini), Rozzi. All. Ambrosio.

Arbitro: Latini di Empoli.

Reti: 44’ Fedi; 81’ Rozzi.

CERRETO GUIDI – La Real Cerretese non sa più vincere. Al Palatresi nel turno infrasettimanale del girone A di Promozione finisce in parità col Viaccia. Un palo per parte nel primo tempo, colpito da Menconi per i ’medicei’ e da Michelozzi per gli ospiti. Poco prima dell’intervallo, però, un affondo di Bouhafa mette in condizioni Fedi (nella foto) di depositare in rete da due passi il vantaggio locale. Nella ripresa la Real Cerretese spreca due grandi occasioni per raddoppiare con Menconi (tiro alto da ottima posizione) e Fedi (parata di Biancalani con Bouhafa però tutto solo a centro area) e all’81’ viene punita dal perfetto diagonale mancino dal limite di Rozzi.