Cerretese inarrestabile. Espugnato Monsummano

MONSUMMANO

0

REAL CERRETESE

2

MONSUMMANO: Grasso, Alessiani, Natali (88’ Robusto), Dal Poggetto, Gemignani, Citti, Bertelli (61’ Ferrara), Lanzilli (53’ Silvano), Guarisa, Moncini, Maiorana. All.: Scintu.

REAL CERRETESE: Battini, Novi, Monti, Meucci, Chiavacci, Tramacere Falco, Fedi, Gargiulo, Melani, Bouhafa, Nieri. A disp.: Santini, Mordagà, Lamberti, Antonini, Lapi, Pieri, Shahid. All.: Petroni.

Arbitro: Scalisi di Carrara.

Reti: 70’ Tramacere, 93’ Gargiulo.

MONSUMMANO TERME – Terzo successo in una settimana senza subire gol per la Real Cerrteese, capace di espugnare anche Monsummano. Vittoria non facile, comunque, per il team di mister Petroni che specialmente nel primo tempo soffre la determinazione dei termali. I ‘medicei’ riescono comunque a non capitolare e nella ripresa gestiscono meglio le avanzate locali. Anzi, al 70’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo sono proprio loro a colpire con il perfetto stacco aereo di Tramacere. Il Monsummano prova a reagire, ma finisce sempre per sbattere contro l’attenta retroguardia della Real Cerretese, che in pieno recupero riesce anche a chiudere il conto in contropiede con Gargiulo. Con questo successo Melani e compagni salgono a quota 28, conservando il proprio terzo posto a meno quattro dalla capolista Pietrasanta, ma soprattutto con ben sette lunghezze di vantaggio sulla prima squadra a rimanere fuori dai play-off.

Si.Ci.