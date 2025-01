Cerretese vince ai rigori. Un super Battini ne para 3

Real Cerretese 3 Fiesole 2

REAL CERRETESE: Battini, Bargellini (80’ Pieri), Monti (80’ Novi), Meucci, Chiavacci, Lamberti, Fedi, Gargiulo (75’ Scaranna), Melani, Bouhafa, Nieri. A disp.: Santini, Tramacere, Antonini, Lapi, Mordagà, Shahid. All.: Petroni.

FIESOLE: Raveggi, Mignani, Marchi, Martini, Meini, Fantechi, Sammartino, Picchi, Gigli, Russo, Rachidi. A disp.: Mariotti, Barzini, Alfani, Liberati, Ignesti, Olivieri, Forconi, De Simone, Failli. All.: Selvaggio.

Arbitro: Bigongiari di Lucca (assistenti Finizzola di Pistoia e Bo di Livorno).

Note: Espulso Mignani (F) al 74’ per gioco scorretto.

Sequenza rigori: Bouhafa (R) gol, Gigli (F) parato, Fedi (R) gol, Forconi (F) gol, Meucci (R) traversa, Fantechi (F) parato, Nieri (R) fuori, Failli (F) gol, Scaranna (R) gol, Marchi (F) parato.

CERRETO GUIDI – Ci sono voluti i calci di rigore, ma alla fine è la Real Cerretese a fare festa. I biancoverdi piegano infatti 3-2 dal dischetto il Fiesole dopo lo 0-0 al 90’ e volano in semifinale di Coppa Italia Promozione. Il prossimo 5 marzo in trasferta la Real Cerretese affronterà la vincente di Alberoro-Sansovino, incontro che si disputerà il prossimo 22 gennaio. Sebbene non riesca a sfruttare la superiorità numerica finale dopo l’espulsione di Mignani, brutto fallo da dietro ai danni di Fedi, la Real Cerretese ha nel complesso meritato il passaggio del turno. La partita, infatti, la fanno costantemente i padroni di casa che arrivano con una certa facilità nei pressi dell’area di rigore ospite, salvo peccare di precisione al momento di finalizzare. Sono tre le nitide occasioni non concretizzate dai ‘medicei’: prima Raveggi si supera su Fedi, poi Nieri non riesce a centrare lo specchio da due passi e infine Bouhafa conclude di poco a lato da ottima posizione. Si va così ai calci di rigore, dove si erge a protagonista assoluto il portiere locale Battini, capace di neutralizzare tre tiri dal dischetto.

Simone Cioni