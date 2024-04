Certaldo, altra gara chiave. Arriva il forte Corticella

Al termine della regular season mancano ormai solo 4 giornate, ancora 360 minuti a disposizione per centrare i propri obiettivo. Ed è quello che cercheranno di fare domani alle 15 al Comunale di Certaldo i viola valdelsani e il Corticella. Detto che sul girone D di Serie D pesa enormemente la questione Pistoiese, un’eventuale esclusione degli ’orange’, infatti rivoluzionerebbe la classifica favorendo, tra le altre proprio Certaldo e Corticella. Intanto, però, domani le due squadre cercheranno di portare a casa l’intera posta in palio: i ragazzi di mister Ramerini per continuare la striscia positiva di risultati e avvicinarsi alla possibilità di giocarsi la permanenza in categoria ai play-out, gli ospiti per continuare a coltivare il sogno play-off. Il Corticella è una squadra temibilissima anche in trasferta, dove finora ha raccolto appena un punto in meno rispetto alle gare casalinghe (25 contro 26) e soprattutto, con 49 gol realizzati, ha il secondo miglior attacco del girone (insieme al Ravenna) dopo la capolista Carpi (58). Al tempo stesso, però, i numeri evidenziano come gli emiliani siano anche soliti concedere qualcosa dal punto di vista difensivo, visto che le reti incassate sono 37, soltanto 3 in meno di quelle subite finora dal Certaldo, che proprio davanti al proprio pubblico si sta costruendo la possibilità di giocarsi fino in fondo la salvezza (17 dei suoi attuali 24 punti sono arrivati sul terreno amico). All’andata finì 3-0 per il Corticella, ma con il risultato che maturò soltanto negli ultimi 23 minuti.

Si.Ci.