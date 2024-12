Certaldo-Cuoiopelli. Per i biancorossi un’altra sconfitta. E chiudono l’andata all’ultimo posto

CERTALDO

3

CUOIOPELLI

1

CERTALDO: Gasparri, Piochi, Signorini (80’ Usai), Borboryo, Lastrucci, Di Benedetto (85’ Innocenti), Zefi, Bettoni (65’ Pieracci), Mearini, Cenni (55’ Corsi S.), Cito (85’ Lebbaraa); a disposizione Mengoni, Ciappi, Vanni, Iasparrone. Allenatore Marco Corsi.

CUOIOPELLI: Fogli, Arrigucci (65’ Rocco), Porcellini, Tassi, Covino (55’ Duranti), Innocenti, Tuzi, Vannuzzi, Pinna (80’ Mancini), Campo (80’ Bindi), Turini; a disposizione Pannocchia, Bocini, Hanxhari, Mancino. Allenatore Francesco D’Addario.

Arbitro: Giuseppe Ciorba di Perugia (assistenti Luca Laganà di Siena e Arianna Anello di Piombino).

Marcatori: 25’ Zefi, 57’ Mearini, 63’ Pinna, 68’ Cito.

CERTALDO – Una vittoria, un pareggio, tredici sconfitte, 10 gol fatti e 37 subiti. Il girone d’andata della Cuoiopelli si chiude con questi numeri che, riassunti, vogliono dire 4 punti e ultimo posto. Quella di ieri a Certaldo era una delle ultime chiamate per sperare in un girone di ritorno migliore. Ma anche ieri i biancorossi di D’Addario nonn sono riusciti a fare punti. Tre a uno per i viola di Marco Corsi. La Cuoio è andata sotto due a zero, poi ha provato a riaprire la gara con Pinna, ma appena cinque minuti dopo Cito ha riportato avanti di due reti i padroni di casa. Alla giovane Cuoiopelli non ha quasi mai fatto difetto la verve e l’impegno in queste quindici gare del girone d’andata. Ma l’inesperienza e la scarsa propensione a finalizzare le azioni d’attacco hanno relegato i biancorossi di Santa Croce all’ultimo posto. Dopo l’ingaggio del difensore Duranti la società potrebbe compiere altre mosse di mercato sia in entrata che in uscita.