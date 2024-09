Certaldo, maxi rimpianto. Il Viareggio punisce

Certaldo 0

0

Viareggio

2

CERTALDO: Gasparri, Pagliai (70’ Ciappi), Innocenti, Bettoni (50’ Lebbaara), Lastrucci, Piochi, Zefi, Cito, Mearini, Pieracci, Napoli (50’ Cenni). All. Corsi M.

VIAREGGIO: Carpita, Frroku, Bertelli, Bianchi (89’ Sapienza), Ricci, Sorbo, Chicchiarelli, Remedi, Brega, Marinai (76’ Santini M.), Bibaj (85’ Maurelli). All. Santini S.

Arbitro: Mascelloni di Grosseto.

Reti: 44’ Bibaj, 95’ Santini M.

CERTALDO – Una rete per tempo condanna il Certaldo davanti ai propri sostenitori, al termine di una gara dove avrebbe comunque meritato almeno il pari. La prima frazione è avara di emozioni almeno fino al 44’ quando il Viareggio passa in vantaggio con Bibaj, abile a insaccare in spaccata sul secondo palo un cross dalla sinistra di Bertelli. I bianconeri ospiti ripartono forte anche nella ripresa quando sfiorano due volte il raddoppio con Brega: prima è provvidenziale Gasparri, poi il bomber versiliese centra il palo. Poi arriva la reazione del Certaldo con Zefi, che dopo essersi visto annullare un gol per fuorigioco, impegna severamente Carpita con un bel tiro di esterno destro su assist di Pieracci. Passano pochi giri d’orologio e i viola valdelsani sfiorano ancora il pareggio: grande azione sulla catena di destra con Cenni che di testa da pochi passi manda la sfera clamorosamente alta. Così, in contropiede al quinto e ultimo minuto di recupero arriva il raddoppio del Viareggio con Matteo Santini.

Si.Ci.