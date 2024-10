Certaldo, sconfitta con onore. Beffato da una deviazione

CENAIA

CENAIA: Baglini, Rossi, Di Bella (46’ Goretti), Remorini, Signorini G., Puleo, Papini, Quilici (70’ Puccini), Canessa (80’ Ferretti), Neri (91’ Pecchia), Apolloni. All. Sena.

CERTALDO: Gasparri, Piochi (62’ Ciappi), Signorini A., Borboryo, Lastrucci, Lebbaraa (77’ Lo Guzzo), Zefi, Cito, Mearini, Corsi S. (53’ Cenni), Pieracci (86’ Muresan). All. Corsi.

Arbitro: Iglio di Pistoia.

Rete: 39’ Neri.

CENAIA – Una rete al tramonto del primo tempo condanna il Certaldo nel recupero della settima giornata, rinviata lo scorso 20 ottobre per il grave lutto che ha colpito il giovane centrocampista dei viola valdelsani Bettoni. È stata una partita molto equilibrata, soprattutto nella prima frazione, dove il Certaldo ha giocato a viso aperto di fronte ad una delle big del girone. Infatti sono stati proprio i ragazzi di Corsi a rendersi pericolosi per primi dopo pochi minuti, colpendo un palo. Poi, però è cresciuto il Cenaia che tra il 22’ e il 30’ ha sfiorato due volte il vantaggio. Ad una manciata di minuti dall’intervallo, però, il Certaldo capitola per effetto dell’iniziativa sulla fascia di Rossi e della successiva deviazione in area di bomber Neri. Nella ripresa il Certaldo non è riuscito a mantenere la stessa intensità della prima frazione, si è allungato e non è più riuscito a mettere in difficoltà il Cenaia che ha così potuto gestire lo striminzito vantaggio fino al triplice fischio finale.