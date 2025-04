Certaldo sfida il Mobilieri Ponsacco nel play-out decisivo per l'Eccellenza

Il Torneo delle Regioni ha posticipato il finale di stagione di Eccellenza, con il Certaldo che domenica prossima disputerà il play-out esterno contro il Ponsacco a distanza di tre settimane dall’ultima giornata della stagione regolare. Un 2-2 contro la già retrocessa Cuoiopelli che costringerà i viola valdelsani ad affrontare in trasferta il Mobilieri Ponsacco, quindi con l’obbligo di dover vincere per salvarsi (in caso di parità al 120’, invece, festeggerebbero i pisani per il miglior piazzamento in classifica). "Finalmente ci siamo – esordisce mister Corsi –, sono state settimane lunghe, in cui comunque ci siamo allenati bene. Sono fiducioso perché la squadra è in salute e, sperando che non succeda niente nei prossimi giorni, ho tutti a disposizione tranne lo squalificato Signorini. È ovvio però che partiamo sfavoriti visto che loro possono giocare per due risultati su tre". Il tecnico valdelsano prosegue poi su quello che dovrà essere l’atteggiamento della sua squadra. "Ma forse è meglio così – insiste – perché non siamo una squadra in grado di gestire il risultato. Bisognerà però ragionare sui 120 minuti e quindi ci vorrà pazienza, non dovremo cercare con frenesia il gol, perché con il passare dei minuti credo che la pressione aumenterà soprattutto per loro. Dal punto di vista dell’esperienza e della qualità sono una squadra molto forte, vedremo sotto il profilo del ritmo. A quattro giornate dalla fine hanno cambiato allenatore – conclude Corsi –, ma le caratteristiche della squadra sono rimaste più o meno le stesse".

Simone Cioni