Certaldo, troppi errori. Beffa nei quarti di Coppa

CASTIGLIONESE: Balli, Viciani, Capogna, Gori, Cecci, Menci, Berneschi, Monteiro Ribeiro, Falomi, Minocci, Bezziccheri. A disp. Antonielli, Nocentini, Parisi, Bergoglio, Scichilone, Banelli, Priorelli, Evangelisti, Brilli. All. Fani.

CERTALDO: Gasparri, Pagliai, Signorini, Usai, Lastrucci (90’ Ciappi), Di Benedetto (80’ Innocenti), Zefi (60’ Cito), Bettoni (75’ Iasparrone), Mearini, Cenni (70’ Lebbaraa), Pieracci. All. Corsi.

Arbitro: Boeddu di Prato.

Rete: 73’ Menci.

CORTONA – Una rete a poco meno di venti minuti dalla fine costa al Certaldo l’eliminazione nei quarti di Coppa Italia Eccellenza. I viola valdelsani cedono infatti 1-0 sul campo della Castiglionese, attuale capolista del girone B di campionato. La squadra di Marco Corsi si deve però rammaricare per i tanti errori in fase di ripartenza nel primo tempo, quando senza mai soffrire recupera spesso palla in zone importanti del campo e sfiora il vantaggio con Pieracci. Poi ci provano anche Mearini e Cenni, ma senza fortuna, mentre la Castiglionese si rende pericolosa solo una volta con un tiro dal limite di Berneschi. Nella ripresa poi la gara si fa più spezzettata con il Certaldo che cala di intensità e la Castiglionese che ne approfitta al 73’ con Menci sugli sviluppi di un corner calciato da Monteiro. Nel finale poi il Certaldo ci prova con tutte le sue forze, ma senza rendersi pericoloso.

Simone Cioni