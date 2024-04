Certaldo, un pari di rigore. Punto per sperare ancora

victor san marino

certaldo

VICTOR SAN MARINO: Pazzini, Sabba, Sollaku, Arlotti, Eleonori, Lombardi, De Santis, Deme, Lattarulo, Pasquino, Lozza. A disp. Gattuso, Benvenuti, Tosi, Bertolotti, Carlini, Haruna, Lazzari, Morelli, Villanova. All. Cassani.

CERTALDO: Fontanelli, Pagliai, Innocenti, Orsucci, Bassano, Nunziati, Barducci, Bernardini, Akammadu, Gozzerini, Zanaj. A disp. Cusin, Bouhamed, Bifini, Casella, Di Leo, Martini, Romei, Gucci, Razzanelli. All. Ramerini.

Arbitro: Di Mario di Ciampino.

Reti: 60’ rig. Akammadu; 65’ rig. Sabba.

SAN MARINO – Sesto risultato utile consecutivo per il Certaldo, che esce indenne dall’Acquaviva contro la Victor dimostrando ancora una volta di non avere nessuna intenzione di arrendersi finché la matematica non lo decreterà. A quattro giornate dalla fine i viola valdelsani hanno ancora qualche chance di salvezza, riuscendo a scavalcare il Borgo San Donnino (tornato due punti avanti) e rosicchiando 4 punti alla Sammaurese quintultima per poter disputare i play-out. Complice l’alta posta in palio, i padroni di casa sono a caccia di punti pesanti in chiave play-off, e il primo vero caldo di stagione la gara stenta a decollare. La prima frazione è infatti soporifera, con poche accelerazioni da una parte e dall’altra. I padroni di casa sfiorano il vantaggio colpendo un palo interno con Lozza, la sfera attraversa poi tutto lo specchio senza che nessuno intervenga, mentre al Certaldo viene annullato un gol a Gozzerini. Nella ripresa, dopo due occasioni locali sprecate da Arlotti ed Eleonori, Akammadu si procura e trasforma il rigore del vantaggio viola. Immediata, però, la reazione dei ’titani’ che impiegano appena 5 minuti per pareggiare, sempre dal dischetto: tocco con le mani in area di Gozzerini e realizzazione di Sabba. Nei restanti minuti non succede molto e il risultato non cambia più fino al triplice fischio finale.

Si.Ci.