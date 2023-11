Certaldo, un’altra pesantissima sconfitta . Tre gol nel primo tempo e viola al tappeto

Santangelo

3

Certaldo

0

SANT’ANGELO (4-3-3): Nucci 6; Confalonieri 6, Uggè 6, Ortolan 6 (85’ Principe sv), Renda 6; Mecca 6, Bernini 6, De Angelis 6; Lanzi 6 (85’ Balzano sv), Bramante 6 (55’ Grandinetti 7), Gobbi 7,5 (90’ Fontana sv). A disp. Maccherini, Malanga, Pecorini, Rusconi, Cattaneo. All. Palo 7

CERTALDO (3-5-2): Fontanelli 5,5; Borboryo 5,5 (80’ Pampalone sv) De Pellegrin 5,5, Razzanelli 5,5 (46’ Campagna 5,5); Pagliai 6, Becucci 6, Gargiulo 6 (60’ Zanaj 6), Barducci 6 (60’ Chiti 5,5), Innocenti 6; Ndaye 6, Akammadu 6 (71’ Gozzerini sv). A disp. Bruni, Nunziati, Orsucci, Romei. All. Ramerini 5

Arbitro: Esposito di Ercolano 6

Reri: 37’ Gobbi, 39’ Gobbi, 70’ Grandinetti

SANT’ANGELO LODIGIANO – Precipita il Certaldo, sempre più staccato all’ultimo posto della classifica dopo la sconfitta rimediata in casa di un Sant’Angelo che di fatto ha chiuso la partita già nel primo tempo, con due reti segnate nel giro di appena tre minuti. Poi la squadra toscana ha cercato di reagire e anche nella ripresa è apparsa più propositiva, ma ci ha messo del suo con degli errori che hanno favorito la condotta più accorta degli avversari, anche in considerazione di un atteggiamento mirato a difendere il vantaggio acquisito. Dopo una prima fase caratterizzata da un sostanziale equilibrio nel possesso palla, sono state le accelerazioni del Sant’Angelo a gettare nello sconforto il Certaldo, punito per due volte da uno scatenato Gobbi. L’attaccante di casa ha trovato una doppietta pesantissima, dopo che il Certaldo si era comunque reso insidioso in un paio di incursioni con Ndaye e Akammadu, ma senza esito.

Il Certaldo ha cercato di riportarsi avanti, ma la manovra è apparsa a tratti macchinosa e mai fluida. Nella ripresa il tecnico Ramerini ha cercato anche attraverso le sostituzioni di dare una scossa alla propria squadra, ma seppur sia riusciti nell’effetto di avanzare il baricentro della propria azione, portando qualche pericolo in più verso l’area dei lombardi, non è riuscita a finalizzare a rete. Zanaj e Chiti hanno dato subito una maggior vigoria alla manovra, ma poi si sino progressivamente spenti insieme ai propri compagni. Così, è stato il Sant’Angelo, squadra più solida e più esperta in tutti i reparti, oltre che con individualità di maggior spessore, a trovare la terza rete con Grandinetti, il quale ha chiuso definitivamente il match. Nel finale ci sono state comunque alcune azioni da parte della squadra di Ramerini che hanno portato vicini alla segnature, che la squadra avrebbe pure meritato per l’impegno profuso. Per il Certaldo si è trattato di una sconfitta pesantissima, che tarpa le ali ad una possibile risalita non si escludono provvedimenti da parte della società anche nell’immediato.