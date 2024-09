Cervia United al debutto

Si comincia a fare sul serio. Si giocano infatti oggi alle 17 le gare della prima giornata del campionato di Promozione. Secondo gli addetti ai lavori il Santarcangelo è la squadra più accreditata per la promozione in Eccellenza, ma anche la pattuglia delle 5 ravennati promette una stagione d’avanguardia. Il format è quello consolidato. La prima classificata accede all’Eccellenza. Dal 2° al 5° posto si disputano i playoff, che però non garantiscono il salto di categoria, se non in caso di rinuncia. In corda, retrocedono le ultime 2 classificate, mentre si disputano i playout fra tredicesima e sedicesima, e fra quattordicesima e quindicesima. Si comincia subito con un derby inedito, ma che suscita grande curiosità.

Al ‘Todoli’ di Milano Marittima, il neonato Cervia United, ospita infatti la matricola Frugesport. Per i padroni di casa del presidente Ughetto Cangini, nati in estate dalla fusione fra la Del Duca Grama di Promozione e l’Ac Cervia retrocesso in Prima categoria, diventa un match dal peso specifico importante, anche perché si tratta non solo del debutto stagionale, ma anche del debutto del progetto. In Coppa Italia, il Cervia non è riuscito a mantenere il doppio vantaggio in casa col Bakia, che ha pareggiato al 95’, ma che poi ha portato casa la vittoria a tavolino per l’errata posizione di tesseramento di Mazzarini. Profumo di storia anche per il Frugesport, partito nel 2010 dalla Terza categoria e approdato in Promozione dopo 5 campionati consecutivi in Prima categoria. L’undici di mister Nicolini è stato eliminato in Coppa, di misura 1-0, dallo Sparta Castebolognese che ha segnato con Alessandrini al 90’. Impegno casalingo per il rinnovato Classe, che ospita l’Edelweiss Jolly Forlì. I biancorossi di mister Polidori hanno pareggiato 1-1 la gara di Coppa Italia contro lo Spiv, salvo poi vedersi assegnato il 3-0 a tavolino, per l’errato tesseramento del giocatore avversario Mehdi. Il San Pietro in Vincoli, al 3° campionato consecutivo di Promozione, gioca la prima gara ‘vera’ della stagione a Fratta Terme, sul campo di una delle grandi protagoniste della passata stagione. L’anno scorso, il match di ritorno sul campo dei termali finì 3-1, ma all’andata lo Spiv aveva imposto l’1-1. Un compito probante attende lo Sparta Castel Bolognese che, al ‘Bolognini’, ospita il Riccione 1926, accreditato del ruolo di antagonista al favorito Santarcangelo. L’undici di mister Merenda è al 10° campionato consecutivo di Promozione.

Sugli altri campi: Bellaria-Savignanese, Misano-Diegaro, Stella Rimini-Forlimpopoli, Verucchio-Civitella, Santarcangelo-Bakia Cesenatico.