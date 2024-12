Cervia United-Diegaro, è sfida tra bomber. Lo Sparta riceve l’ambizioso Bakia Cesenatico

Nel campionato di Promozione si giocano domani le gare della sedicesima giornata di andata. Al giro di boa mancano due turni più il recupero dell’ottava giornata, che verrà disputato il 22 dicembre. Al ‘Todoli’ di Milano Marittima, il Cervia United riceve la visita del Diegaro, per uno scontro diretto che promette bene. La formazione di mister Montanari infatti si è ormai lasciata alle spalle il periodo nero di 3 ko di fila, grazie anche agli ultimi due successi contro Bellariva e Forlimpopoli. I gialloblù hanno così riguadagnato il 7° posto a quota 24, a -3 dalla zona playoff, ed ora puntano a scavalcare i cesenati che hanno un solo punto in più. Fari puntati sui rispettivi attacchi, dove spiccano due bomber di razza per queste categorie, e non solo, come il cervese Pasolini (6 reti) e il cesenate Longobardi (8), che tra l’altro torna a Cervia da ex a distanza di 21 anni.

È uno scontro diretto anche quello che attende il Classe, appaiato in classifica al Cervia United. I biancorossi – 12 punti nelle ultime 6 – ospitano il Civitella, che insegue 2 punti sotto, a 22. Gli ospiti, che hanno come obiettivo la salvezza, hanno sfruttato a dovere il calendario, piazzando 2 vittorie consecutive contro le ultime 2 della classe. In spolvero, e alla ricerca di conferme, è il San Pietro in Vincoli – 10° a quota 20 – atteso dal match casalingo contro l’Edelweiss Forlì, ultimo in graduatoria. Si tratta dunque dell’avversario migliore per dare continuità al colpo esterno a sorpresa, piazzato domenica scorsa a Riccione.

C’è profumo di match di cartello al Bolognini di Castel Bolognese. Lo Sparta, ora al 14° posto con 12 punti, in piena zona playout, ospita infatti il Baki Cesenatica, squadra ambiziosa e di vertice, terza della classe a quota 29, a sole 3 lunghezze dalla vetta. I padroni di casa sono in serie utile da 3 giornate e hanno appena strappato un prezioso pareggio in casa della Savignanese. Il Bakia invece ha mostrato di non essere imbattibile, perdendo in casa contro il Fratta Terme. In coda ci riprova la Frugesport, penultima con 6 punti, a -6 dalla zona playout. La matricola massese, priva degli squalificati Volta e Ahmed, è di scena a Villa Verucchio, contro un avversario che viaggia all’11° posto con 16 punti. Sugli altri campi: Bellariva-Stella Rimini, Fratta Terme-Riccione, Misano-Forlimpopoli, Santarcangelo-Savignanese.