Troppo Cesena per questa Lucchese: finisce 3-0

Cesena, 19 nonvembre 2023 – La Lucchese torna da Cesena con una sconfitta pesante per tre a zero. Mister Gorgone schiera una formazione ben coperta con la difesa a tre con Sabbione, Tiritiello e Benassai, ma con un centrocampo ben coperto a cinque con Qurini, Tumbarello, Gucher, Cangianello e De Maria.

In avanti Magnaghi e Russo. Partono meglio i padroni di casa al 6’ Shpendi si presenta a tu per tu con Chiorra, ma calcia addosso al portiere rossonero. Di nuovo in avanti i bianconeri al 17’ con Prestia che di testa manda di poco a lato. La Lucchese si fa vedere al 21’ con una punizione di Russo, che no trova nessuno in area di rigore avversaria.

Ma l’azione più importante arriva al 32’ con Magnaghi, che di testa, su cross di Gucher, manda di poco alto sopra la traversa. Il primo tempo si chiude in parità, con i rossoneri che sono stati bravi a tenere bene il campo e a non correre grandi pericoli. Nel secondo tempo è subito pericoloso il Cesena con Adammo, che non trova la deviazione giusta sul secondo palo. Tegola per la Lucchese al 5’ con Tiritiello che è costretto a lasciare il campo per un problema alla coscia sinistra. Al 10’ Gucher prova a sorprendere Pisseri, ma la sua punizione non cala. E’ il Cesena però che passa in vantaggio con Pieraccini.

Sugli sviluppi di un calcio d’angolo Prestia chiama Chiorra alla respinta, la palla arriva ad Adamo che mette al centro dove Pieraccini non sbaglia e realizza il suo primo gol tra i professionisti. Purtroppo la reazione della Lucchese è prevedibile e lenta ed il Cesena, nonostante i rossoneri provino a scardinare la difesa romagnola. Rossoneri vicini al pareggio al 27’ con un bel rasoterra di Russo, che finsice di poco a lato.

Il Cesena caparbiamente raddoppia al 42’ con Shpendi, che al quinto minuto di recupero realizza la sua doppietta di giornata portando a tre le segnature per la sua squadra. Lucchese rimandata dall’esame Cesena.

Il tabellino

CESENA (3-4-1-2): Pisseri; Pieraccini, Presella, Silvestri; Adamo, De Rose, Francesconi, Donnarumma; Saber (1’ st T. Berti); Shpendi, Ogunseye (12’ st Giovannini, 39’ st Varone). (A disp.: Veliaj, Siano, Pitti, Bumbu, Coccolo, Pierozzi, David, Piacentini, Giovannini, Nannelli, Amadori). All. Toscano.

LUCCHESE (3-5-2): Chiorra; Sabbione, Tiritiello (5’ st Merletti), Benassai; Quirini (35’ st Rizzo Pinna), Tumbarello (20’ st Djibril), Gucher, Cangianiello, De Maria; Russo, Magnaghi (35’ st Roero). (A disp.: Coletta, F. Berti, Alagna, Perotta, Toma, Sueva, Yeboah, Guadagni). All. Gorgone.

Arbitro: Grasso di Ariano Iripino.

Reti: 17’ st Pieraccini, 42’ st e 50’ st Shpendi.

Note: prima dell’inizio del match è stato osservato un minuto di raccoglimento in occasine della giornata modiale per le vittime della strada; angoli 5-1; ammoniti Tumbarello, Gucher, Saber, Ogunseye; recupero 1’ pt e 6’ st.