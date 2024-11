Cesena-Reggiana 1-1, botta e risposta Pettinari-Shpendi

Cesena, 23 novembre 2024 – Alla presenza di Klinsmann senior, non sfigura Klinsmann junior, che sul finale di Cesena-Reggiana si dimostra reattivo su Portanova e smanaccia a salvare l’1-1 finale. Il primo tempo offre pochissimi spunti, e scivola via lentamente. I padroni di casa qualche occasione prova a crearla con Antonucci prima (al 40’), che ci prova con un ‘tiraggiro’, e con la combo Bastoni-Berti poi (al 44’), con l’ex Spezia che colpisce la traversa e sulla cui ribattuta si avventa il centrocampista, ma Fontanarosa in spaccata salva. Il secondo tempo è invece di tutt’altra caratura, con il Cesena che prova a giocare a calcio, creando anche diverse situazioni offensive, e con la Reggiana che, invece, passa in vantaggio: traversone emiliano di Marras, Adamo prova un colpo di tacco un metro davanti a Klinsmann che diventa un pallone ottimo per Pettinari che anticipa entrambi. Dopo un minuto abbondante, il Var fa esultare i tifosi ospiti. Ma il vantaggio granata (al Manuzzi di blu vestiti) supera appena una manciata di minuti: prima Adamo da fuori prova a mettere una pezza al colpo di tacco precedente, poi Celia, subentrato a Donnarumma, scende sulla sinistra e la butta in mezzo per Shpendi, che stoppa e insacca sotto la traversa. Sul finale Portanova ha sui piedi di fatto un rigore in movimento, che potrebbe essere il colpo dell’1-2, ma Klinsmann è attento e smanaccia in fallo laterale. A recupero scaduto invece è Kabashi a far sudare freddo il Manuzzi, che ormai un minuto oltre colpisce in pieno la traversa.

Il tabellino

CESENA-REGGIANA 1-1

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Prestia, Mangraviti; Adamo (24’ st Ceesay), Berti (38’ st Tavsan), Calò (24’ st Mendicino) Bastoni, Donnarumma (16’ st Celia); Shpendi, Antonucci (16’ st Kargbo). A disp.: Pisseri, Siano, Curto, Chiarello, Piacentini, Francesconi, Pieraccini. All.: Michele Mignani.

REGGIANA (3-5-2): Bardi; Sampirisi, Meroni, Fontanarosa; Marras (31’ st Kabashi), Ignacchiti (43’ st Libutti), Reinhart, Portanova, Fiamozzi (16’ st Sersanti); Pettinari (16’ st Vergara), Gondo (43’ st Vido). A disp.: Motta, Stulac, Maggio, Urso, Cavallini, Girma, Nahounou. All.: William Viali.

Arbitro: Ghersini di Genova.

Reti: 12’ st Pettinari, 20’ st Shpendi.

Note: spettatori totali 12.513 (1.418 ospiti); recupero 1’ e 6’; ammoniti Calò, Adamo e Mendicino per il Cesena, Bardi e Vergara per la Reggiana.