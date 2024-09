CHALTRON’S CUP. Infingardi, la rivincita. I sorrisi di Geppo e Minga

Infingardi in trionfo. Una doppia e storica vittoria nel torneo più bello e pazzesco: la Chaltron’s Cup. Imbattuti dall’inizio alla fine in entrambi i tornei, gli Infingardi sono campioni assoluti. "Chi si chiede cosa sia la Chaltron’s Cup - afferma Matteo Nervini, giocatore e dirigente degli Infingardi - avrebbe dovuto assistere alla finale di Bassa tra Vulvantes e Infingardi. Dopo una rocambolesca quanto decisiva ripetizione dei calci di rigori della semifinale contro i Panzafikai, gli Infingardi contro i Vulvantes sono partiti sotto 1-0 per ragioni di punteggio tipiche di queste dispute. sul campo gli Infingardi prima hanno pareggiato, poi vincendo 2-1 con una rete da me realizzata. Il successo è però di tutto un gruppo straordinario, in un torneo affascinante ma con regole difficili da capire. Ma questa è la Chaltron’s Cup, torneo unico che si disputa da ben 56 anni".

Semplificando al massimo le regole ogni ‘chaltrone’ ha una valutazione che va da 1 a 10, in base alle sue capacità calcistiche e all’età, e gli 11 giocatori in campo non possono superare, sommati, il punteggio di 48. Da giugno in poi il torneo si divide in due competizioni parallele e, quest’anno, gli Infingardi le hanno dominate entrambe. È stata infatti soltanto la seconda volta nella storia in cui una squadra è stata in grado di trionfare in entrambi i tornei, quello di Bassa e l’altro di Alta. Condizioni necessarie per poter partecipare a questo torneo storico è aver fatto parte del glorioso Liceo Dante ed essere cresciuti in Piazza della Vittoria (con tanto di commissioni che verificano), seppur in epoche diverse.

Per gli Infingardi un’inarrestabile sequenza di vittorie iniziata con un 6-1 ai Kaimani e terminata con le due finali, di Alta e di Bassa, vinte ai danni di Vegetali e Vulvantes. Gli eterni secondi quest’anno non hanno lasciato nemmeno un punto alle avversarie, portando a casa la terza e la quarta vittoria della loro storia. Gli Infingardi sono nati nel lontano 1997 da un’idea di Jacopo Mazzei, detto Geppo, e di Michele Gristina, detto Minga, entrambi ancora oggi in attività. Rinforzati poi con l’innesto di elementi di spicco dei Pittifalli e degli Sbronzi di Riace.

Francesco Querusti