Che duello per la testa. Crollo Ponte a Molinella

In testa alla classifica si sta delineando un duello tra Centese e X Martiri, una sfida a distanza che nell’ultimo turno ha premiato i porottesi, che hanno approfittato dello scivolone a domicilio della capolista per ridurre a un solo punto il margine di distacco. Ieri si è accesa ancor di più la lotta per la salvezza, una serie di scontri diretti dove spicca la vittoria nel derby tra argentane, con la vittoria di misura (1-0) a San Biagio dei granata contro il Santa Maria Codifiume. L’Argentana era senza i giocatori più rappresentativi, l’ex Giacomense Cataldi e il capocannonieri Coletti, ci ha pensato Malka a togliere le castagne dal fuoco: in contropiede ha superato il direttore controllore con un dribbling a rientrare e ha trovato l’angolo lontano, un gol bello e pesante. Esulta mister Jacopo Innocenti: "Sono tre punti d’oro. La vittoria ci serviva come l’ossigeno. Non è stata una partita con tante occasioni, il Codifiume non ha demeritato, ma contava solo vincere. Siamo usciti dalla zona salvezza, ma non dai play out, spero di vedere anche in futuro la stessa determinazione vista nel derby". Si mastica amaro a Pontelagoscuro, uscito con le ossa rotte dalla trasferta a Molinella, una batosta per 4-0 che ricaccia fuori dalla zona playoff i biancazzurri, terza sconfitta consecutiva. "Molto male per tutta la partita, soprattutto la prima mezz’ora, nella quale abbiamo sbagliato l’approccio – è l’analisi sconsolata del direttore sportivo Marcello Sfargeri – Eravamo in difficoltà a livello psicologico e fisico, sempre secondi sul pallone, mai in partita, inconsistenti e insufficienti in tutti gli elementi. Non ci sono attenuanti per nessuno, lontani parenti della squadra brillante che faceva risultati a ripetizione nel finale di girone d’andata. Bisogna darsi una regolata, il campionato è ancora lungo, ma con questo spirito non si va lontano".

Una bella serie di risultati positivi li sta inanellando il Copparo, che ha vinto lo scontro diretto con il Nonantola. E’ il fanalino di coda ma rende la vita difficile a tutti, al "Preziosa" aveva il vantaggio di non aver niente da perdere e ha messo in difficoltà gli uomini di Cestari. Decisivo un’altra volta Davo: con il gol di ieri porta a 13 il bottino personale. "Con questi tre punti la salvezza è più vicina – commenta il ds Marzola – . Guai ad abbassare la guardia, non dimentichiamo che eravamo ultimi nel girone di andata".