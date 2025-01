Che forza le "Invictagirlis". Battuto il Rosignano 3-0

Vittoria netta e rotonda per l’Invicta nella quattordicesima giornata di serie D femminile. La formazione dei coach Spina e Chiappelli ha battuto in casa 3-0 il Volley 6 Rose Rosignano: 25-19, 25-23, 25-22. Successo fondamentale in ottica playoff per le giovane grossetane che hanno condotta una partita importante dimostrando tutto il proprio valore. Un successo importante per le maremmane, che scavalcano in classifica la squadra livornese ed entrano a pieno diritto nella zona playoff.

L’Invicta è partita a spron battuto giocando bene il primo set, con Bertelli e Rolando che sono state quasi perfette, ma comunque tutta la squadra ha girato al meglio. Rosignano che è venuto fuori un po’ nel secondo set. Infatti nella seconda frazione di gioco l’Invicta ha perso forse un po’ di smalto, o comunque è venuta fuori la formazione avversaria. Invicta che si è complicata la vita, col set giocato punto a punto, ma con il team si Spina e Chiappelli che nel finale è stato bravo a recuperare e reagire, portando a casa la vittoria.

L’Invicta poi nel terzo è sempre stato avanti e poi sul finale ha perso però un po’ di concentrazione, subendo un po’ la pressione delle avversarie che qualche difficoltà l’hanno creata col servizio. Nel complesso la squadra ha giocato bene. Questa vittoria permette quindi all’Invicta di scavalcare il Rosignano e di recuperare punti nei confronti del Riotorto che ha perso a Santa Croce.