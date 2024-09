Che giornata per un pr di Coviolo: "Io testimone di nozze di Buffon"

Gianluigi Buffon e Ilaria D’Amico convoleranno oggi a nozze nella splendida Villa Oliva sulle colline lucchesi. E fin qui nulla di strano si direbbe. Almeno fino a quando non si scorge la lista dei testimoni: perché fra i tre prescelti del portierone da 1.151 partite disputate tra club e nazionale c’è Gianluca ‘Frutto’ Baccarini, 55enne conosciutissimo a Reggio che assieme all’ex portiere Alessandro Nista e a Paolo Luchi accompagnerà il 46enne di Carrara all’altare. "Francamente non me lo aspettavo: con tutte le persone famose che Gigi ha conosciuto in 25 anni di calcio ha scelto proprio me. Ma fa ancora più piacere, perché è l’esempio più concreto dell’amicizia che abbiamo instaurato", ribadisce Baccarini. "Sul come ci siamo conosciuti beh, occorre fare più di un passo indietro".

Prego.

"Torniamo al primo periodo di Buffon al Parma, quindi almeno 25 anni fa. Avevamo amici in comune, e così abbiamo iniziato a frequentarci quasi per caso. Da giovane ero un conosciuto ‘pr’ in diverse discoteche reggiane come il Marabù, l’Adrenaline o il Cenerentola, e capitava spesso che Gigi venisse alle mie serate. Da lì è stato un crescendo fino ad ora dove per intenderci andiamo in vacanza insieme con le rispettive famiglie (Buffon ha avuto due figli con Alena Seredova e uno con Ilaria d’Amico; Baccarini ha due figlie, ndr)". Com’è essere amico di uno dei più forti portieri della storia?

"Più normale di quanto possa sembrare. Anche perché devo confessare che io, del calcio, nutro scarsissimo interesse. Sì, sono andato a vederlo più volte anche con la maglia della Nazionale ma più in qualità di amico che da appassionato".

E allora il Buffon extra campo chi è?

"Un amico vero e una bravissima persona. Grazie a lui ho conosciuto tantissimi ‘vip’: basti dire che tra i testimoni di Ilaria D’Amico ci sarà anche Monica Bellucci. Ma ne ho visti pochi rimanere veri e puri come Gigi. Ricordate per esempio i 150 anni dell’Unità d’Italia?".

Venne in città per la festa del 7 gennaio 2011.

"Otello Montanari sapeva del mio rapporto con lui. La Juventus non voleva lasciarlo andare, ma non esitò un secondo a rispondere al mio invito. Non è un gesto da tutti".

Diceva delle vacanze…

"Il mio è un doppio ruolo: fornitore di prodotti reggiani come l’erbazzone, i cappelletti e il Parmigiano Reggiano che non possono mai mancare. E non da meno cuoco: va matto per la mia amatriciana".

Chissà che non le chieda di replicarla al matrimonio.

"No per fortuna è tutto ben organizzato: sabato la cerimonia in forma civile, dove ci saranno tantissimi ex giocatori anche se non posso dire i nomi. Domenica invece si andrà a La Romanina, il bagno a Forte dei Marmi gestito da sua sorella".

Ma è vero che tolti i guanti da portiere è diventato un esperto di finanza?

"(Sorride, ndr) Verissimo! Con me ne parla meno perché non è un settore dove sono ferratissimo: sono pur sempre un semplice agente di commercio della Franzini Annibale. Ma Gigi ha sviluppato diversi interessi extra calcio".

Vestito pronto?

"Un bellissimo completo di Iori&Bonini per andare a pubblicizzare Reggio anche al matrimonio di Buffon".