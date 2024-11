Che impresa Il Progresso vola Altopascio

Splendida vittoria casalinga per il Progresso che, al ‘Clara Weisz’ di Castel Maggiore, batte 1-0 la capolista Tau Altopascio e conquista così una fondamentale vittoria in chiave salvezza. Grazie a questo successo, i rossoblù salgono infatti al quintultimo posto in classifica, a quota 10 punti, con la sfida di domenica a Fiorenzuola che potrebbe permettere alla band di Davide Marchini di compiere un ulteriore salto in avanti in graduatoria. Al 4’, i padroni di casa recriminano per un fallo di mano in area su conclusione di Florentine, ma l’arbitro decide di far proseguire. Al 23’, dopo un bolide da fuori di Corzani che non impensierisce più di tanto l’estremo difensore avversario, il Progresso trova il gol del vantaggio: Florentine lavora un bel pallone e lo offre a Corzani che, con un gran sinistro a giro, non lascia scampo a Cabella. Galvanizzata dal vantaggio, la formazione locale continua a premere e, alla mezz’ora, una girata di Iacovoni risulta facile preda del numero uno ospite. Al 40’, sugli sviluppi di uno schema su corner, Iacovoni mette in mezzo un velenoso pallone tagliato che nessun compagno di squadra riesce ad intercettare e a girare in rete. A inizio ripresa, il Tau costruisce una colossale palla-gol per il pareggio: su un cross dalla destra, Motti calcia a botta sicura, ma la sua conclusione non trova incredibilmente lo specchio della porta. La pressione ospite si fa estenuante e, al 20’, arriva un’altra occasione per il pari: Motti lavora un bel pallone sulla sinistra e lo mette in mezzo per Lombardo che, con un preciso colpo di testa, centra il palo esterno. Al 42’, ospiti in inferiorità numerica per il rosso rimediato da Belluomini (gomitata in faccia a Ben Saed ravvisata dal direttore di gara). Nonostante l’uomo in meno, il Tau si getta generosamente in avanti alla ricerca dell’1-1 e, nel finale, Cheli è bravo a bloccare un pericoloso colpo di testa su corner.

Nicola Baldini