Che impresa. Perla di Raffini, altro colpaccio per l’Imolese

CITTADELLA VIS MODENA

0

IMOLESE

1

CITTADELLA VIS MODENA: Piga; Sardella, Sabotic, Aldrovandi, Fontana (45’ st Teresi), Marchetti, Tesa (40’ st Serra), Mora (17’ st Sala), Bertani (40’ st Pezzani), Guidone (28’ stTruffelli), Formato. A disp. Albieri, Gandolfi, Mondaini, Martey. All. Salmi.

IMOLESE: Salgado; Manzoni, Ale, Dall’Osso, Agbugui (9’ st Garavini), Vlahovic, Brandi, Mattiolo (40’ st Ballanti), Manes (17’ st Melloni), Pierfederici (9’ st Gasperoni), Raffini. A disp. Adorni, Fabretti, Dragoi, Daffe, Diawara. All. D’Amore.

Arbitro: Rago di Moliterno.

Rete: 37’ st Raffini.

Note: ammoniti Agbugui, Dall’Osso, Brandi, Marchetti, Manes, Salgado, Tesa, Fontana Sala, Mattiolo, Sabotic.

SAN DAMASO (Modena)

Ci voleva l’Imolese per fermare l’avvio sprint della matricola Cittadella Vis Modena, che i rossoblù hanno sconfitto a domicilio, grazie al quarto gol di un Raffini sempre più bomber e sempre più decisivo. Una rete arrivata nel finale, che fa ritrovare il sorriso e il successo ai ragazzi di D’Amore, il secondo di fila esterno dopo quello a Bologna con il Corticella: la medicina giusta per smaltire l’amarezza del ko subito a tempo scaduto con il Tau Altopascio. Gara ruvida, gioco spesso spezzettato e cartellini che fioccano. Racconta questo il primo tempo all’Allegretti, dove Imolese e Cittadella combattono, ma senza creare occasioni. Gli unici tentativi dei primi 45’ sono di Brandi, che non riesce però a inquadrare lo specchio della porta, e di Formato, che poco dopo la mezz’ora impegna Salgado dalla distanza. Poi, il nulla, fino all’intervallo. Nella ripresa, crescono i rossoblù.

A parte l’incursione di Formato, chiusa in maniera provvidenziale da Ale, e un tiro di Sala, terminato sopra la traversa, la squadra di D’Amore non corre quasi mai rischi. Al 70’, ci prova Gasperoni, che chiude sull’esterno della rete, mentre quattro minuti più tardi è Brandi, con un destro potente da fuori area, a costringere Piga alla deviazione in corner. A 8’ dalla fine, il jolly che decide il match: cross di Garavini, Vlahovic prolunga un pallone che, dopo essere stato sporcato dalla difesa avversaria, finisce sulla testa di Raffini, bravo e rapido nell’avventarsi su quest’ultimo e a spedirlo in porta per l’1-0.

Le altre gare: Zenith Prato-Forli 0-3, Corticella-San Marino2-0, Fiorenzuola-Piacenza 0-1, Lentigione-Sasso Marconi 1-1, Progresso-Pistoiese 0-2, Ravenna-Tuttocuoio 2-1, Sammaurese-Prato 1-1, Tau Altopascio-United Riccione 2-1.

La classifica: Tau Altopascio 9; Forlì 7; Ravenna, Piacenza, Imolese, Cittadella Vis Modena 6; Prato, Lentigione 5; Pistoiese, Sasso Marconi, Fiorenzuola 4; Corticella, United Riccione, Tuttocuoio 3; Zenith Prato, San Marino 1; Progresso 0.

Giovanni Poggi