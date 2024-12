Cheli è una diga, il Prato non sfonda. Il Progresso esce dalla zona playout

Pareggio a reti bianche per il Progresso di Davide Marchini che, tra le mura amiche, impatta 0-0 contro il Prato. Grazie a questo punto, il team di Castel Maggiore sale a quota 18 ed abbandona così la zona playout (seppure con una sola lunghezza di vantaggio). Al 2’ Bellisi si inserisce bene su assist di Maltoni, ma spara alto. Due minuti più tardi, sul fronte opposto, è Remedi a lasciar partire una conclusione dalla distanza che si spegne sopra la traversa. Al 6’ serve un autentico miracolo di Cheli per impedire ad un destro a botta sicura di Barbuti di gonfiare la rete. Alla mezz’ora è ancora una volta Barbuti a rendersi pericoloso con un colpo di testa su corner ottimamente sventato dal sempre attento estremo difensore locale. Ad un minuto dall’intervallo sale in cattedra nuovamente Cheli con un gran guizzo su una pericolosissima conclusione ravvicinata di Cozzari. Dopo aver rischiato più volte, nella ripresa il Progresso sembra prendere meglio le misure al Prato tant’è che, fino alla mezz’ora, non si registrano occasioni degne di nota. Al 34’, su un tiro-cross tagliato ospite, Mele rischia la clamorosa autorete, ma fortunatamente la sfera sfila sul fondo (e dunque in corner). Sei giri di orologio più tardi serve un grande intervento di Cestaro per impedire ad Azizi di trasformare in rete un preciso invito di Barbuti. Il Prato continua a spingere, ma i rossoblù di casa si difendono con ordine e riescono così a strappare un buon punto.