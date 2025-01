Chi si rivede: Mastour si allena alla Canalina: "Il sogno è tornare a giocare nella Reggiana"

È stato il goden boy della Reggiana, dopo aver mostrato le proprie qualità nella Reggio Calcio, società dalla quale è partita la sua avventura calcistica e che in questi giorni lo ospita per allenarsi.

Hachim Mastour, oggi 26 enne, svincolato, fu protagonista del clamoroso (e oneroso) trasferimento al Milan nel 2012, con l’Inter che fu beffato al fotofinish.

A 16 anni fu inserito nell’organico di prima squadra, ma non debuttò mai.

Il fantasista di origine marocchina si trasferì poi in Spagna, Olanda, Grecia e Marocco, dove però non ha mai trovato gloria. Per lui anche un passato nella Reggina, dove giocò 10 partite tra il 2019 e il 2021.

Mastour ha segnato complessivamente 4 gol nella sua carriera professionistica. La sua prima (e unica) rete durante il prestito al Carpi nella stagione 2020-2021, dove in Serie ha collezionato 10 presenze. Successivamente, ha realizzato 3 gol in 12 partite con il Renaissance Zemamra (Marocco) nella stagione 2022-2023. L’anno dopo 9 presenze sempre in Marocco nell’Union Touarga Sport.

"Sono rientrato a Reggio perché sono in attesa di una chiamata da qualche squadra, nel frattempo sono tornato a casa – ha spiegato l’attaccante – Mi sto allenando da solo col preparatore Stefano Cellario: ora sto bene e non vedo l’ora di scendere in campo di nuovo. Un giorno mi piacerebbe tornare al Milan, per completare il percorso iniziato e mai finito e dove ho vissuto momenti splendidi, giocando al fianco di grandi campioni, ma accetterei volentieri di ripartire anche da un’altra parte, pur di tornare nel calcio che conta. La Reggiana? Direi sì al volo".

Mastour è il più giovane esordiente nella storia della nazionale marocchina, avendo debuttato il 12 giugno 2015 (contro la Libia) a 16 anni e 362 giorni. Per lui una sola presenza.