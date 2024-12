Chianti Nord trionfa in trasferta: vittoria al 94' contro Vaggio Piandiscò

La squadra e i giocatori Top in maggior risalto della settimana sono del Chianti Nord. Formazione che ha compiuto l’impresa di vincere in trasferta per 2-1 sul campo del Vaggio Piandiscò con gol decisivo al 94’.

I chiantigiani, seppur in formazione rimaneggiata, vanno in vantaggio con l’esperto Merciai, neo acquisto ex Antella che è il migliore insieme a Sidibe; quest’ultimo giovane centrocampista di qualità con trascorsi nelle giovanili dell’Empoli. Al 91’ il Vaggio fa 1-1 con Broetto che a seguito di rimessa laterale infila con un bel tiro mancino il portiere Magnelli. Ma non finisce qui perché al 94’, su lancio di Fortunati, è il neo entrato Calamandrei a mettere dentro con freddezza il gol della vittoria. Tre punti d’oro per il Chianti Nord che sta risalendo la classifica.

Fra i pali il numero 1 al top è Scarpelli del Sagginale, autore di belle parate e premiato per le 100 partite nella formazione mugellana. Sulla fascia sinistra Marangon del Porta Romana disputa una grande partita, conquista un rigore ed è pericoloso in proiezione avanzata. I due centrali di difesa da mettere in evidenza sono Klevis Dupi della Sancascianese e Salucci del Gambassi Terme.

A centrocampo tre giocatori su tutti per capacità e aver dato un’impronta alla propria squadra: Calvani dello Sporting Arno e Alessandro Tozzi del Reggello, entrambi hanno iniziato molto bene la stagione e sono un costante riferimento per i compagni. Altro giocatore leader è il già citato Merciai del Chianti Nord. In attacco l’ariete della settimana è Gianmatteo Paoletti dell’Audace Galluzzo con grande fiuto per il gol e di nuovo a segno, confermandosi fra i migliori centravanti della categoria. Attaccante sulla fascia destra di valore è Enea dell’Audace Legnaia con bellissima realizzazione su calcio di punizione dal limite e rigore trasformato al 93’ per la rimonta e il pareggio a Porta Romana sul 2-2 finale. Molto bene Cassigoli uomo gol dell’Incisa nell’ultima gara di campionato, una formazione con potenzialità per scalare la classifica. Allenatore top è Temperini che fa volare in alto il Barberino Tavarnelle.