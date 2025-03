Chiazzano a segno, il CQS Pistoia non va. Cutini trascina l’AM Aglianese al successo

Archiviata la ventisettesima giornata dei campionati di Prima e Seconda categoria e gli spunti non mancano. Iniziando dal girone A di Prima: il CQS Pistoia ha perso in casa del Romagnano (2-0) mentre il Chiazzano continua a sperare dopo l’1-0 sul Capezzano Pianore. Nel girone D, perde terreno il Quarrata: il San Godenzo ha vinto 1-0 e gli uomini di Diodato restano terzi a pari merito con lo Jolo. Ma vedono negli specchietti retrovisori l’AM Aglianese, che dopo il 3-2 rifilato al Sagginale (bis di Cutini e gol di Giannetti) sale a quota 42 ed entra in zona playoff. Notte fonda per l’Atletico Casini Spedalino, caduto nella tana del Prato Nord (con i padroni di casa vittoriosi per 4-2).

Scendendo in Seconda categoria, Pescia e Chiesina Uzzanese calano il poker: i pesciatini hanno regolato a domicilio il Borgo a Mozzano con un netto 4-1 (bis di Tognotti, Islami e Salvadori) consolidando la terza piazza, il Chiesina ha annichilito il Valfreddana con un netto 4-0. Ricci e Lera hanno trascinato il Borgo a Buggiano nel 2-1 sulla Morianese e anche il Giovani Via Nova può sorridere, visto che il 3-2 esterno contro il Fornaci tiene vive le speranze-salvezza. E si chiude con il girone C, con il San Niccolò che sembra aver ritrovato continuità come testimoniato dal 4-1 esterno sul Chiesanuova (certificato da una doppietta di Menichini e dagli acuti di Papi e Nieri). Gli aglianesi restano tuttavia secondi a quattro lunghezze dalla vetta perché il Bugiani Pool 84 non è riuscito a bloccare la Pietà capolista, vincente per 2-1.

Continua il magic moment della Montagna Pistoiese, con Petrolini (due volte) e Gambardella mattatori nel 3-2 imposto al Pistoia Nord che mantiene la banda Zinanni al terzo posto. Stesso punteggio con cui la Virtus Montale ha violato oltretutto il terreno di gioco del Mezzana, rimanendo in quinta posizione. Risalgono le quotazioni del Montalbano Cecina, dopo l’1-0 sulla Valbisenzio firmato Marzico, mentre al Cintolese non è bastato Avanzati: la Galcianese ha vinto 2-1. E con il 6-1 rifilato al Vernio già retrocesso, l’Olimpia Quarrata può continuare a a sognare la salvezza.

Giovanni Fiorentino