Chiesanuova trionfa 1-0 su Urbania e conquista i playoff

chiesanuova

1

urbania

0

CHIESANUOVA: Ajradinoski, Tempestilli, Ciottilli (46’st Bambozzi), Morettini, Canavessio, Tacconi, Vitucci (14’st Sbarbati e 32’st Carnevali), Tanoni, Pasqui (41’st Persiani), Mongiello, Russo (20’st Palladini). All. Mobili

URBANIA: Stafoggia, Temellini, Antoniucci, Dal Compare, Cannoni (37’st Lani), Paoli (25’st Monachesi), Diene (20’ Scarcella), Bicchiarelli, Rivi (25’st Franca), Sarli, Nunez. All. Lilli

Arbitro: Negusanti di Pesaro

Rete: 9’st su rigore Mongiello

Note: spettatori 250 circa; ammoniti Palladini, Pasqui e Bicchiarelli; corner 4-4; recupero 1’ e 5’

CHIESANUOVA

L’ultima del Chiesanuova non poteva avere epilogo migliore. I biancorossi tornano alla vittoria dopo 3 turni senza e davanti al loro pubblico la festa è grande, bellissima, perché l’1-0 sull’Urbania e il contemporaneo 3-2 del K-Sport sanciscono la conquista dei playoff. Ancora! Sì, per il secondo anno di fila la squadra della frazione realizza l’impresa di concludere al terzo posto la massima serie regionale con la ciliegina della post season. Sarà una pausa lunga per il team di Mobili (50 punti, +4 sul Tolentino) che riposerà il 27 aprile. L’Urbania invece cade per la 9° volta su 14 uscite esterne, rimane a metà classifica con 34 punti e terminerà l’Eccellenza in casa contro i Portuali. A firmare il successo nel remake della finale di Coppa Italia, equilibrato e con pochissime palle-gol, è stato il rigore di Mongiello al 54’.

La cronaca. Mobili decide di partire con Pasqui, ala, come punta centrale nel suo 4-2-3-1, alle sue spalle Russo. Invece Lilli va con il 4-3-3.

Nel primo tempo le squadre si bloccano a vicenda, più brave a distruggere che costruire. La ripresa invece è più frizzante e al 6’ su cross di Mongiello, Dal Compare frana su Russo. È rigore e il capitano segna l’8° rete (top dei suoi) cancellando l’errore nella precedente uscita al "Sandro Ultimi" contro Montecchio.

Gli ospiti non hanno fatto un viaggio a vuoto però e reagiscono. Al 12’ Dal Compare prova a rifarsi, sul tiro-cross attento Ajradinoski. Un minuto dopo Rivi di testa non trova la porta. Al 36’ il Chiesanuova avrebbe la palla del 2-0 ma il neo papà Morettini, di testa, manda alto da due passi a porta vuota. Un minuto dopo chance ospite, il subentrato Franca in scivolata non ci arriva per centimetri. Al triplice fischio festa biancorossa e stavolta anche mister Mobili, giustamente, partecipa all’abituale salto verso i tifosi. Il Chiesanuova ha poi offerto una merenda stile "terzo tempo" a tutti.

Andrea Scoppa