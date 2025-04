Chiesanuova: Ultima Sfida per i Playoff in Eccellenza contro Urbania

Uno fisso. Il Chiesanuova termina oggi il suo terzo campionato di fila in Eccellenza, nel prossimo e ultimo turno infatti riposerà avendo dovuto andare a Fano. Un torneo che ha visto i biancorossi confermarsi tra le grandi come era avvenuto nella scorsa stagione da rivelazione. La squadra di Mobili al momento occupa la medesima posizione, terza, ma alle 16 al "Sandro Ultimi" deve assolutamente vincere perché i playoff non sono garantiti. Contro l’Urbania nono e ormai salvo (1-0 una settimana fa sull’Osimana dopo 7 gare a vuoto) i padroni di casa hanno l’obbligo di imporsi, poi tiferanno affinchè il big match dello "Spadoni" abbia un padrone. Come abbiamo scritto venerdì, con questa combinazione i playoff sarebbero certi, in caso di successo biancorosso e pari tra K-Sport e Rata invece servirebbe la non vittoria per una delle due leader nell’ultimissimo turno. Per Mongiello e compagni oggi anche il desiderio di rivalsa dopo il ko nella finale di Coppa Italia. "Le motivazioni le abbiamo avute sempre – afferma l’allenatore Mobili (foto) – figurarsi domani, inoltre l’Urbania non ci regalerà nulla. Desideriamo salutare il pubblico al meglio, i tifosi ci hanno sempre sostenuto alla grande, anche domenica a Macerata". Come finirà allo "Spadoni"? "Non lo so davvero, Montecchio è più fisico, la Rata più tecnica, però sono entrambe fortissime". Assurdo che poi si rigiocherà il 27 aprile. Sarà il caso di stilare diversamente il calendario? "Effettivamente così è tutto strano, noi rischiamo di giocare tra un mese e passa, ma anche per gli altri, per chi è in lotta per un obiettivo, diventa tutto un punto interrogativo". Andrea Scoppa