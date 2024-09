Cicchi, dg della formazione rossoblù. "La situazione?. Mi sento responsabile»

"Mi assumo tutte le responsabilità del caso, se si deve attribuire qualche colpa sono io ad aver sbagliato. Torneremo sul mercato". Claudio Cicchi, dg della Civitanovese, fa mea culpa a margine della terza sconfitta consecutiva per i rossoblù maturata sul campo del Roma City (1-0). Al triplice fischio, gli ultras rivieraschi hanno chiamato la squadra sotto al proprio settore per incoraggiarla, ma sui social qualcuno non ha preso bene l’ennesimo ko ed ecco le prime critiche, anche se in numero elevato per la verità. Nel mirino il tecnico Sante Alfonsi, reo secondo alcuni di non aver sostituito il terzino Valentin Franco che poi è stato espulso per doppia ammonizione. "I tifosi ci seguono ed incoraggiano sempre - afferma l’esperto dirigente - ed è accaduto anche domenica scorsa dopo i 90 minuti. Non guardo i social, dunque non mi rendo conto di ciò che accade lì, tuttavia mi è dispiaciuto sentirne uno che se la prendeva con il presidente dicendogli di andarsene: se Profili se ne va, la Civitanovese torna in Prima categoria e nessuno vuole questo. Allenatore e presidente non hanno colpe, semmai sono io ad aver fatto qualche errore". Ma non è il momento di vedere tutto nero nonostante lo 0 in classifica. "Se siamo preoccupati? Sì - risponde Cicchi -, ma come possono esserlo i dirigenti di Recanatese e Avezzano con cui condividiamo la posizione in graduatoria. Parliamo di due squadre costruite con ambizioni più alte delle nostre. A Riano la partita è stata decisa da un episodio: il giocatore che doveva marcare Piccioni è stato espulso qualche secondo prima della rete stessa. Prima della rete di Piccioni, non avevamo subito pericoli". Altri elementi suggeriscono di non guardare il bicchiere mezzo vuoto. Infatti oggi potrebbe essere il giorno del fantasista Vittorio Esposito, un giocatore in grado di fare la differenza. Prossimamente la società potrebbe tesserare un terzino destro, dopo il niet su Antonio Imputato. "Qualcosa faremo - annuncia Cicchi -, anche se al momento non ho intenzione di rivelare nomi e ruoli prescelti. Il neo Capece, pur avendo giocato una ventina di minuti a Riano ha dimostrato di poterci dare una grossa mano".

Francesco Rossetti