Cinque acquisti per ripartire col piede giusto

Operazioni di mercato a non finire per lo United Riccione alla vigilia della gara di oggi a Cattolica contro il Tivoli. Approda in biancazzurro Mohamed Aziz Soumahoro, centrocampista classe 2000 con passaporto ivoriano e oltre 70 presenze in serie D, che prima di scegliere lo United ha vestito le maglie di Asti, Sestri Levante, Massese, Saluzzo e Atletico Torino. A Riccione anche il trequartista Giancarlo Lisai, classe ’89 e una lunghissima carriera fatta di 172 presenze in C e quasi 200 presenze in D. Ha vestito le maglie di Torres, Lecco, Arzignano, Arzachena, Ivrea, Olbia, Ancona, Grosseto, Caratese e Villacidrese. Per completare il parco portieri c’è Davide Bulgarelli, classe 2005. In prestito dall’Empoli arriva in riviera l’esterno classe 2005 Samuele Diodato, ex Pistoiese. Vestirà la maglia della sua città il centrocampista di Riccione, Nicola Venerandi. Classe 2003, ha giocato anche con Vis Pesaro e Rimini (settore giovanile).