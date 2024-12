Cinquina del Grifone. Battuta l’Ostia Mare

Manita biancorossa allo stadio "Zecchini". Il Grosseto, con la vittoria meritata anche se un po’ striminzita ottenuta ai danni dell’Ostia Mare, ha collezionato il quinto successo consecutivo allungando la serie positiva che dura da sette settimane. Mister Consonni si affida al collaudato 4-2-3-1 mentre i biancoviola ospiti sono molto abbottonati con cinque difensori e quattro centrocampisti lasciando una sola punta in avanti. Biancorossi padroni del campo anche se la manovra, un po’ lenta, però non trova sbocchi in avanti per il "muro" degli avversari e "muore" nell’imbuto dei lidensi: dalle fasce laterali non arrivano suggerimenti idonei per scardinare la retroguardia laziale. La prima mezz’ora trascorre senza offrire emozioni. Ad eccezione di un’uscita a vuoto del portiere ospite. La prima occasione, per gli spettatori un po’ infreddoliti, arriva al 40’ quando Addiego Mobilio al termine di una mischia calcia bene, ma il portiere devia sulla traversa il pallone. Poi l’azione sfuma. Nel finale di tempo i biancoviola si fanno vedere sulla sinistra con Senesi, ma Raffaelli para a terra. In avvio di ripresa, accesi i fari, il Grosseto passa subito in vantaggio con Addiego Mobilio che, da destra, da ottima posizione depone il pallone in rete realizza su cross di Benucci. Subìto il gol l’Ostia Mare appare un po’ più disinvolta e si spinge in avanti con Angiulli che impegna Raffaelli a terra. Ospiti sempre più intraprendenti che tirano anche da fuori con i biancorossi che si difendono con ordine misto ad affanno. Al termine di una ripartenza Benucci sbaglia la conclusione. Poi le sostituzioni e l’assedio degli ospiti, mail risultato non cambia.

GROSSETO: Raffaelli, Cretella (12’ st Sacchini), Addiego Mobilio (22’st Bolcano), Sabelli, Marzierli, Dierna, Caponi, Macchi, Benucci (38’ st Chrysovergis), Possenti, Guerrini (38’ st Criscuolo). All. Consonni.

OSTIA MARE: Morlupo, Di Filippo, Pinna, Senesi, Lazzeri, Kouko, Rasi, Proietti (13’ st Morano), Angiulli, Pontillo (32’ st Sacko), Mercuri (38’ st Brugi).All. Minincleri.

Arbitro: Collier di Gallarate.

Rete: 2’ st Addiego Mobilio.

Note.Ammoniti: Guerrini (G), Addiego Mobilio (G), Cretella (G), Pinna (OM), Quali (OM). Angoli: 4-3 per il Grosseto.

Paolo Pighini