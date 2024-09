Città di Varese, che show. Oltrepò e Vogherese ko

Sorrisi per il Città di Varese, lacrime per Oltrepò e Vogherese. I biancorossi di Roberto Floris hanno colorato di sole la loro giornata imponendosi in extremis per 4-3 contro l‘Imperia in una sfida vietata ai cardiopatici. Città di Varese avanti al minuto 6 con un‘autorete di Osagie su cross di Banfi. L‘Imperia pareggia al 31‘ con Giglio, bravo a infilare Piras dopo una sua corta respinta. Al 42‘ il Cdv torna avanti con un‘incornata dell‘ex Giana Erminio Barzotti. All‘8‘ della ripresa l‘Imperia la riprende nuovamente con un tapin di Szerdi. Al 21‘ i liguri passano addirittura in vantaggio grazie a un rigore trasformato da Bosetti. Il Cdv, però, ci crede e al 39‘ riacciuffa il pareggio con Barzotti. Tutto finito? Nemmeno per idea. Il Cdv, infatti, incarta i tre punti in confezione regalo al minuto 54 con un rigore trasformato da Banfi. Secondo successo consecutivo in campionato all‘Ossola (dopo il 2-0 con l‘Albenga) e biancorossi ora terzi. Niente da fare per l‘Oltrepò che, in attesa di recuperare mercoledì la sfida contro la Lavagnese rimandata per maltempo, si deve inchinare in casa ai genovesi del Ligorna con un netto 3-0. I bronesi restano così a quota zero, ultimi. I genovesi la sbloccano al 38‘ con Lionetti, prendono il largo al 2‘ della ripresa con Miracoli e al 20‘ chiudono la pratica con Bacigalupo. Male anche la Vogherese. Per Losio e compagni, in Liguria, arriva il terzo inciampo di fila. La Sanremese passa per 2-1 dopo che al 23‘ della prima frazione Monza aveva illuso la squadra di Chefa. Al 28‘ Raggio e al 41‘ D‘Antoni ribaltano tutto. Vogherese penultima.

RISULTATI (quarta giornata): Asti - Gozzano 1-1, Borgaro Nobis - Albenga 0-3, Derthona - Chisola 2-1, Fossano - Cairese 1-0, Lavagnese - Novaromentin 1-0, Oltrepò - Ligorna 0-3, Saluzzo - Bra 0-2, Sanremese - Vogherese 2-1, Vado - Chieri 2-0 Varese - Imperia 4-3.

CLASSIFICA: Bra 10 punti; Albenga 9; Varese 8; Lavagnese, Ligorna, Sanremese, Vado 7; Borgaro Nobis, Cairese, Derthona, Fossano 6; Asti 5; Chieri, Imperia, Novaromentin, Saluzzo 4; Chisola 2; Gozzano, Vogherese 1; Oltrepò 0. Imperia, Lavagnese, Ligorna, Oltrepò una partita in meno.